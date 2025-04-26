Toplumsal hafızayı diri tutan tanıklık süreci; deprem belgeselleri

AKDENİZÜniversitesi'nden (AÜ) Dr. Gökhan Evecen, 6 Şubat depremlerini konu alan 137 belgeseli inceleyen bir makale yazdı. Bu belgesellerin toplumsal hafızayı diri tutan birer tanıklık olduğunu aktaran Evecen, "Asrın felaketi yalnızca bir doğal afet değil, toplumsal bir kırılma anıydı. Bu nedenle unutulmaması, yalnızca bilimsel değil, insani bir sorumluluk" dedi.

AÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Evecen, 6 Şubat 2023 depremlerini konu alan 137 YouTube belgeselini inceleyerek, afetin toplumsal hafızadaki yerini değerlendiren bir makale yayımladı. Uluslararası çapta dikkati çeken 'Witnessing the 2023 earthquakes in Turkey through YouTube documentaries (YouTube belgeselleriyle Türkiye'deki 2023 depremlerine tanıklık)' isimli makalenin, 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden geçen bir yıllık süreçte dijital mecralarda üretilen içeriklerin, depremin unutulmaması adına önemli bir tanıklık işlevi gördüğünü ortaya koyduğunu aktaran Evecen, belgesellerin tarihe tanıklık yaptığını belirtti.

'SADECE KAYIT TUTMAKLA KALMIYORLAR'

Depremin ardından organize edilen yardım ve kurtarma çalışmalarının hem belge niteliğinde hem de toplumsal dayanışmayı gösteren içeriklere dönüştüğünü belirten Evecen, "Bu üretimler sadece kayıt tutmakla kalmıyor, aynı zamanda geçmişi hatırlatıyor, geleceğe belge bırakıyor. Belgesellerin, unutmaya meyilli toplum yapımıza karşı hafızayı diri tutan bir işlevi var" dedi.