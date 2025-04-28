Dalış eğitmeni, 2'nci Dünya Savaşı'nda batan geminin maketini yaptı

ANTALYAKaleiçi açıklarında 1941 yılında batan Fransız bandıralı 'Saint Didier' gemisinin maketini yapan dalış eğitmeni Hakan Erdön (62), "Gençler tarihimizi bilsin, gelecek nesillere kalsın istiyorum" dedi.

Antalyalı su altı eğitmeni ve rehber Hakan Erdön, 2. Dünya Savaşı sırasında Antalya Kaleiçi açıklarında İngiliz savaş uçakları tarafından batırılan Fransız bandıralı 'Saint Didier' adlı geminin maketini yaptı. 1989 yılında ilk kez batığa daldığını belirten Erdön, geminin 4 Temmuz 1941 tarihinde Kaleiçi Limanı'nın 500 metre açığında battığını söyledi. Batıkta bulunan 280 mürettebattan 275'inin kurtarıldığını, 5'inin yaşamını yitirdiğini belirten Erdön, olayın Antalya tarihine iz bırakan trajik bir anı olduğunu vurguladı.

84 YILDIR SU ALTINDA

Erdön, geminin Fransa'dan yola çıkıp Selanik'te askeri mühimmat yüklediğini, Lübnan-Suriye hattına ilerlerken Kıbrıs'tan kalkan İngiliz savaş uçakları tarafından saldırıya uğradığını belirtti. Geminin aldığı hasarın ardından Antalya Limanı'na sığınmak istediğini, ancak Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na taraf olmaması nedeniyle limana kabul edilmediğini aktaran Erdön, "Sadece bir gün sonra yola çıkacağı belirtilmesine rağmen uçaklar takibini sürdürüp, saldırıyı sürdürdü. Atılan torpidolardan biri yat limanına, diğeri gemiye isabet etti. Gemi yavaşça batmaya başladı" dedi. Batığın, Kaleiçi Yat Limanı'nın 500 metre açığında, 19 ile 30 metre derinlik arasında yer aldığını ifade eden Erdön, "Geminin tam üstünde hala bir şamandıra var. 84 yıldır su altında duruyor. Türkiye'nin su altı miraslarından biri haline geldi" diye konuştu.