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        Çiftçinin gelin arabasında 'Masülü tolu vurdu, beni gözlerin' yazısı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde dolu nedeniyle tarım arazisi zarar gören çiftçi Görkem Şahin, dünkü düğününde gelin arabasına yöre şivesiyle 'Masülü tolu vurdu, beni gözlerin' yazısı astı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 12:34 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:35
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        Çiftçinin gelin arabasında 'Masülü tolu vurdu, beni gözlerin' yazısı
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde dolu nedeniyle tarım arazisi zarar gören çiftçi Görkem Şahin, dünkü düğününde gelin arabasına yöre şivesiyle 'Masülü tolu vurdu, beni gözlerin' yazısı astı.

        Alacami Mahallesi’nde oturan Görkem Şahin'in tarım arazisi, ilçede 2 gün önce yağan doludan zarar gördü. Dün yapılan düğünle dünyaevine giren Şahin, eski model klasik arabasına yöre şivesiyle 'Masülü tolu vurdu, beni gözlerin' yazısı astı. Gelin arabası, düğün konvoyunda yoğun ilgi gördü. Damatlık olarak bölgeye özgü şalvar giyen Görkem ve Hafize Şahin çiftinin gelin arabasındaki yazı, görenleri gülümsetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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