Çiftçinin gelin arabasında 'Masülü tolu vurdu, beni gözlerin' yazısı

Alacami Mahallesi’nde oturan Görkem Şahin'in tarım arazisi, ilçede 2 gün önce yağan doludan zarar gördü. Dün yapılan düğünle dünyaevine giren Şahin, eski model klasik arabasına yöre şivesiyle 'Masülü tolu vurdu, beni gözlerin' yazısı astı. Gelin arabası, düğün konvoyunda yoğun ilgi gördü. Damatlık olarak bölgeye özgü şalvar giyen Görkem ve Hafize Şahin çiftinin gelin arabasındaki yazı, görenleri gülümsetti.

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