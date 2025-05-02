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        3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı

        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, bu yıl 26'ncısı düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında gerçekleştirilen 'Acı Biber Yeme Yarışması'nda 3 dakikada 398 gram acı biber yiyen Celal Derin birinci olarak, yarım altın kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 17:36 Güncelleme: 02.05.2025 - 17:40
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        3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı
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        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, bu yıl 26'ncısı düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında gerçekleştirilen 'Acı Biber Yeme Yarışması'nda 3 dakikada 398 gram acı biber yiyen Celal Derin birinci olarak, yarım altın kazandı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen yarışmaya 30 kişi katıldı. Kaymakam Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ile siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda kişi yarışmayı izledi. Jüri üyeliğini Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsa Akşit, Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Kökcü ve Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce'nin yaptığı yarışmada katılımcılar karton ambalajın içinde aldıkları biberleri önce jüri üyelerinin nezaretinde tarttı ve yarışma standına geçti. Başlama düdüğüyle birlikte yarışmacılar birinci olmak için ter döktü. Acı biberleri yemekte zorlanan bazı yarışmacılar acıyı hafifletmek için domates yiyip, ayran ve su içti.

        'ŞAMPİYONLUK HEDEFİYLE KATILDIM'

        Yarışmada; 3 dakikada 398 gram acı biber yiyen Celal Derin birinci oldu. 378 gram acı biber yiyen Yetkin Tuncer ikinci, 316 gram acı biber yiyen Hüseyin Akşit üçüncü oldu. Birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye gram altın hediye edildi. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri ve yarışmaya katılanlara madalyaları da protokol üyeleri tarafından verildi. Birinci olan Celal Derin, "Benim için zor olmadı. Geçen yıl ikinci olmuştum. Bu yıl şampiyonluk hedefiyle yarışmaya katıldım. Çok mutluyum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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