Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından
AntalyasporTeknik Direktörü Emre Belözoğlu: '43 puan çok değerli'
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: 'Rakibimiz değil kendi kendimizi cezalandırdık'
Adem AKALAN/ANTALYA,
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.