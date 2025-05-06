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        Su altına dalıp, taşa yazdıkları Hıdırellez dileklerini yapay amforalara bıraktılar

        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hıdırellez dalışında protokol üyeleri ile yerli-yabancı turistler, dileklerini taşların üzerine yazıp, suya batırılan yapay amforaların içine attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 12:48 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:50
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        Su altına dalıp, taşa yazdıkları Hıdırellez dileklerini yapay amforalara bıraktılar
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        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hıdırellez dalışında protokol üyeleri ile yerli-yabancı turistler, dileklerini taşların üzerine yazıp, suya batırılan yapay amforaların içine attı. Etkinliğe katılan Alman çiftin dileği, evlilik oldu.

        Kemer'de kaymakamlık önderliğinde oluşturulan, belediye ve STK'ların da bulunduğu Kemer Turizm Komitesi tarafından mayıs, 'dalış ayı' olarak seçildi. 'Dive in May' adıyla başlayan dalış ayı kapsamında ilk olarak baharın gelişi ve dileklerin dilendiği Hıdırellez dolayısıyla dalış etkinliği düzenlendi. 'Hıdırellez Dalışı' adı verilen etkinliğe Kaymakam Ahmet Solmaz, İlçe Emniyet Müdürü Furkan Gediktaş, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Soner Tuna, Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Cansın Efir, Marina Müdürü Levent Tokaç, su altı fotoğrafçısı Adnan Büyük, dalış okulları sahipleri ve dalış eğitmenleri ile turistler katıldı.

        Kocaburun mevkisinde 'Dilek Koyu' adı verilen noktada su altına yapay amforalar batırıldı. Etkinlik kapsamında denizden toplanan taşlara yazılan temenni ve istekler, 4 metre derinlikteki bu amforalara eğitmenler eşliğinde atıldı. Su altı fotoğraf sanatçısı Adnan Büyük tarafından fotoğraflanan bu etkinlik yerli ve yabancı turistler için unutulmaz bir anı oldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun da güvenlik önlemi aldığı ve hazır bulunduğu etkinlik, yaklaşık 2 saat sürdü.

        Kaymakam Ahmet Solmaz, "Bugün 'Dive in May' sloganıyla çıktığımız ilk etkinliğimiz, Hıdırellez Dalışı. Geçmişte batıkların amforalar üzerinden hikayeleri okunmakta. Bizler de Akdeniz'in incisi Kemer'de dileklerini dileyen tüm misafirlerimizin anısını mavi sular altında bir sır gibi saklayacağımızı ve onların güzel bir hayat dilemeleri, barış içerisinde tüm dünyanın yaşamasını dilemeleri, belki kendi özel hayatları noktasında beklentilerini bu mavi sular altında dilemeleri için bir fırsat oluşturduk. Buradaki misafirlerimizin bu dalışlarla asıl amacı gerçekten bir anı biriktirerek bu bölgeden ayrılması; bu güzellikleri anıyla biriktirmesi. Amfora batırarak ve kendi dileğimizi de bir anı olarak bu taşa işleyerek amforaya atacağız" dedi.

        'DALIŞ TURİZMİ, BİRÇOK DESTİNASYONDA ANA UNSUR'

        Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, "Baharın gelişi yani Hıdırellez'in gelişiyle beraber 'Bir bahar dalışı yapalım' dedik. Niyet ve temennilerimizi küçük taşlara yazıp, ritüel haline getirip, o ritüeli de her sene yapmak istiyoruz" diye konuştu. Kemer'de dalış turizminin önemli olduğuna işaret eden Yorulmaz, "Takribi 100 binin üzerinde yıllık dalış yapan misafirimiz var Kemer'de. Bu sayıları yükseltmemiz gerekiyor. Bu potansiyele de sahibiz. Çok güzel dalış okullarımız var. Dolayısıyla dalış turizmi birçok destinasyonda ana unsur olarak ön plana çıkıyor. Bunu daha çok ön plana çıkarmak için birtakım çalışmalar devam etmekte" dedi.

        'EĞLENCELİ BİR GÜN BENİM İÇİN'

        Taşın üzerine 'marriage-evlenmek' yazarak, yaptığı dalışla su altındaki amforaya bırakan 31 yaşındaki Alman Helen Blase, "Hayatımda ilk defa bugün dalış yapıyorum ve çok güzel bir deneyim beni bekliyor. Antalya'da hava çok güzel. Eğlenceli bir gün benim için. Bugün bir dileğim olacak. Sizlerle paylaşıp paylaşmama konusunda çok emin değilim. Fakat taş üzerine yazacağım ve umarım gerçekleşir. Belki de benimle evlenir" dedi. Helen Blase'nin aynı yaştaki erkek arkadaşı Claus Von Ochsenstein de "Benim de bir isteğim var bu yıl ve bunu taş üzerine yazıyorum. Daha sonra bunu amforaya atacağım. Birisinin bu isteğime 'evet' demesini istiyorum. Yakında bu soruyu kendisine soracağım" diye konuştu.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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