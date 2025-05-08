Takıda 'Uzak Şehir' etkisi; Nare ve Alya rüzgarı

TELEVİZYON dizilerinde oyuncuların taktığı takılar, izleyiciden ilgi görüyor. İzleyici ekran başında gördüğü küpeyi, kolyeyi ertesi gün imitasyon takı mağazalarında aramaya başlıyor. İmitasyon takı mağazası işleten Özge Portakal, "Şu anda en çok 'Uzak Şehir' dizisindeki oyuncuların kullandığı yöresel takılar rağbet görüyor" dedi.

Televizyon dizilerinde kullanılan takılar, sokak modasını ve tüketici tercihlerini şekillendirmeye başladı. Dizilerde gördükleri bir küpeyi ya da kolyeyi beğenen izleyiciler, ertesi gün o ürünü mağazalarda aramaya başlıyor. Takı sektöründe bu değişim özellikle imitasyon takı alanında faaliyet gösteren esnafı etkiliyor. Özellikle konusu Doğu Anadolu'da geçen dizilerde kullanılan altın takılar, izleyicinin dikkatini çekiyor.

Antalya'da imitasyon takı mağazası işleten Özge Portakal, 'Uzak Şehir' dizisindeki oyuncuların taktığı tüm takıların müşterileri tarafından takip edildiğini ve ürün yelpazesinin dizilere göre şekillendiğini söyledi. Gündemi ve dizileri siparişlerin durumuna göre takip etmek zorunda kaldıklarını belirten Portakal, "İnsanlar dizilerde gördükleri takıları takmak ve kullanmak istiyor. Buna ciddi rağbet var. Şu anda en çok 'Uzak Şehir' dizisindeki oyuncuların taktıkları yöresel takılar rağbet görüyor. Dizide 'Nare' karakterinin taktığı küpeler daha önce 'Berivan kolyesi' olarak satılıyordu. Şimdi ise adı değişti ve 'Nare küpesi' adıyla satışa sunuluyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tercih edilen, geçmişten günümüze gelen takılar yeniden gündeme geldi. Artık modellerden ziyade, geleneksel takılar daha fazla ilgi görüyor" dedi.