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        Takıda 'Uzak Şehir' etkisi; Nare ve Alya rüzgarı

        TELEVİZYON dizilerinde oyuncuların taktığı takılar, izleyiciden ilgi görüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:10
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        Takıda 'Uzak Şehir' etkisi; Nare ve Alya rüzgarı
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        TELEVİZYON dizilerinde oyuncuların taktığı takılar, izleyiciden ilgi görüyor. İzleyici ekran başında gördüğü küpeyi, kolyeyi ertesi gün imitasyon takı mağazalarında aramaya başlıyor. İmitasyon takı mağazası işleten Özge Portakal, "Şu anda en çok 'Uzak Şehir' dizisindeki oyuncuların kullandığı yöresel takılar rağbet görüyor" dedi.

        Televizyon dizilerinde kullanılan takılar, sokak modasını ve tüketici tercihlerini şekillendirmeye başladı. Dizilerde gördükleri bir küpeyi ya da kolyeyi beğenen izleyiciler, ertesi gün o ürünü mağazalarda aramaya başlıyor. Takı sektöründe bu değişim özellikle imitasyon takı alanında faaliyet gösteren esnafı etkiliyor. Özellikle konusu Doğu Anadolu'da geçen dizilerde kullanılan altın takılar, izleyicinin dikkatini çekiyor.

        Antalya'da imitasyon takı mağazası işleten Özge Portakal, 'Uzak Şehir' dizisindeki oyuncuların taktığı tüm takıların müşterileri tarafından takip edildiğini ve ürün yelpazesinin dizilere göre şekillendiğini söyledi. Gündemi ve dizileri siparişlerin durumuna göre takip etmek zorunda kaldıklarını belirten Portakal, "İnsanlar dizilerde gördükleri takıları takmak ve kullanmak istiyor. Buna ciddi rağbet var. Şu anda en çok 'Uzak Şehir' dizisindeki oyuncuların taktıkları yöresel takılar rağbet görüyor. Dizide 'Nare' karakterinin taktığı küpeler daha önce 'Berivan kolyesi' olarak satılıyordu. Şimdi ise adı değişti ve 'Nare küpesi' adıyla satışa sunuluyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tercih edilen, geçmişten günümüze gelen takılar yeniden gündeme geldi. Artık modellerden ziyade, geleneksel takılar daha fazla ilgi görüyor" dedi.

        'DİZİ BİTER BİTMEZ MESAJ ATMAYA BAŞLIYORLAR'

        Tercihlerin altın rengi takılardan yana olduğunu ifade eden Portakal, "Örneğin, Uzak Şehir dizisinde Alya'nın taktığı 'Madonna kolyesi' çok dikkat çekti. O hafta satışlarımızda en çok tercih edilen ürünlerden biri oldu. Aynı şekilde, şu sıralar yine 'Alya' karakterinin taktığı 'Anka kuşlu kolye' de oldukça rağbet görüyor. Dizi biter bitmez insanlar mesaj atmaya başlıyor, ‘Alya'nın kolyesi var mı', 'Narin'in taktığı küpe elinizde mevcut mu' diye sorular geliyor. Eğer elimizde hazırı varsa hemen satışa sunuyoruz, yoksa atölyede özel olarak ürettiriyoruz. Alya'nın taktığı kolye şu an 300 lira. Küpeler de yaklaşık 350 lira. Altın kemerlerimiz ise 1650 liradan satışta. Tabii bu fiyatlar işçiliğe, kullanılan taşlara ve tokanın büyüklüğüne göre değişiyor" diye konuştu.

        'TAKAN OYUNCUNUN ADIYLA ANILIYOR'

        Dizi sektörünün geniş yelpazesinde birbirinden farklı ürünlerin kullanıldığını ifade eden Portakal, "Bir başka örnek de 'İnci Taneleri' dizisinden. Başrol karakteri Dilber'in taktığı 'Kalpli kolye' ya da 'Balon kalpli kolye' olarak bilinen takı, o hafta çok satıldı. Hatta piyasaya 'Dilber kolyesi' adıyla sunuldu. Aslında bu kolyeler hep vardı ama bir oyuncu takınca, direkt onun adıyla anılmaya başlıyor. Piyasada da bu şekilde soruluyor. Dizide kullanılan ürünler genellikle gerçek altın olarak lanse ediliyor. Altını almak maliyetli olduğu için burada devreye biz giriyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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