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        Turkish Airlines Open Pro-Am Turnuvası'nda şampiyon belli oldu

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde Turkish Airlines Open 2025 öncesi düzenlenen ikinci Pro-Am Turnuvası'nda Hintli oyunculardan kurulu Falcon takımı şampiyon oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:37 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:37
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        Turkish Airlines Open Pro-Am Turnuvası'nda şampiyon belli oldu
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde Turkish Airlines Open 2025 öncesi düzenlenen ikinci Pro-Am Turnuvası'nda Hintli oyunculardan kurulu Falcon takımı şampiyon oldu. Türk golfünün tanıdık isimlerinin dünya golfünün ünlü isimleriyle aynı sahayı paylaştığı turnuvada 24 takım mücadele etti.

        Dünyanın en ünlü golfçülerini Antalya'da buluşturan Turkish Airlines Open 2025 öncesi ikinci Pro-Am Turnuvası 24 takımın katılımıyla gerçekleşti. 3 amatör oyuncu 2 profesyonel golfçüyle takım oluşturup turnuva kapsamında birincilik için mücadele etti. Turkish Airlines Open Pro-Am'in ikincisinde eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili Nihat Özdemir, Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Akçakayalıoğlu, Murat Karaduman, Mehmet Evyap, Anıl Tetik, Ali Özdoğan, Ahmet Olmuştur, Türkiye Golf Federasyonu eski Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, eski futbolcu Hamit Altıntop, Turkish Airlines Open Organizatörü Kemal Taşkınlı, Carya Golf Kulübü Başkanı Hasan Ceylan, Montgomerie Maxx Royal Kulübü Başkanı Cahit Şahin ve Ataşehir Golf Kulübü Başkanı Selahattin Özdoğan da sahaya çıktı.

        ABD'li Jordan Gumberg ve İskoç Connor Syme ile birlikte oynayan ve Hintli oyuncular Sandeep Singh, Handeep Singh ve Santam Kaur'dan oluşan Falcon takımı eksi 38 ile birinci oldu. Kupalarını Türk Hava Yolları Satış Müdürü Ahmet Harun Baştürk'ün elinden alan Falcon takımı oyuncuları THY'den Avrupa ülkelerine business bilet kazandı. ABD'li oyuncular Sean Crocker ve Johannes Veerman ile sahaya çıkan Turkish Airlines-6 takımı da toplamda eksi 36 ile ikinci sırayı aldı. Turkish Airlines-6 takımında amatör oyuncular olarak Anıl Tetik, Abdullah Hazar ve Deniz Özdoğan mücadele etti. DP Dünya Turu Turnuvalar Direktörü Mark Casey'den kupalarını alan takımın oyuncularına Anadolu Hastanesi check-up hediye etti. Profesyonel golfçüler İspanyol Nacho Elvira ve İsveçli Marcus Kinhult ile amatör Valeriy Subbotin, Emin Agaev ve Denis Rogachev'den oluşan Galvas takımı da turnuvada toplamda eksi 34 ile üçüncülük kürsüsüne çıktı. Galvas takımı oyuncuları da Bilyana Golf'ten Belek'teki herhangi bir sahada 2 raunt oynama hakkı kazandı.

        Turkish Airlines Pro-Am'in ikinci gününde bayrağa en yakın atış ödülünü kadınlarda Merve Müftüoğlu, erkeklerde ise Cengizhan Karaduman elde etti. Turnuvada en uzun vuruş ödülünü kadınlarda milli oyuncu Deniz Sapmaz kazanırken, erkeklerde Nicola Cuic bu kupaya uzandı.

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