Golfün ilk gününde zirvede büyük çekişme
DP Dünya Turu'nda sezonun Avrupa kıtasındaki ilk organizasyonu olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines Open, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Carya Golf Kulübü'nde başladı.
DP Dünya Turu’nda sezonun Avrupa kıtasındaki ilk organizasyonu olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines Open, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi’ndeki Carya Golf Kulübü’nde başladı. Toplam 2 milyon 750 bin dolar toplam ödüllü turnuvanın ilk gününü Fransız Martin Couvra, Güney Afrikalı Robin Williams ve Almanya’dan Tiger Christensen 65’er vuruşla (-6) bitirerek liderliği paylaştı.
Turkish Airlines Open’a yedinci kez katılan Hollandalı Joost Luiten ile İngiliz Brandon Robinson Thompson ilk raundu 66 vuruşla (-5) ile bitirerek zirvedeki üçlüyü izledi. Turnuvada sahaya çıkan 2023 ve 2025 Ryder Cup Kaptanı Luke Donald ise ilk günü 73 vuruşla (+2) ile tamamladı.
Türk Hava Yolları’nın isim sponsorluğunu yaptığı GoTürkiye, Bilyana Golf, Süral Su, Anadolu Hastanesi ve Golf International’ın destek verdiği organizasyonda mücadele eden yedi Türk oyuncu arasında en iyi skoru ilk raundu 70 vuruşla (-1) bitiren İbrahim Tarık Aslan yaptı. Genç golfçü günü sadece tek bogey ile tamamlarken istikrarlı oyunuyla ikinci gün için umut verdi. Turnuvada ilk kez profesyonel olarak sahaya çıkan Leon Açıkalın da 71 vuruşla günü bitirdi.
Organizasyonun ikinci raundu sonrası ilk 70 sırada yer alacak oyuncular son iki raundda sahaya çıkma şansı elde edecek. 11 Mayıs Pazar günü sona erecek Turkish Airlines Open’ı şampiyon olarak bitiren golfçü 467 bin 500 dolarlık (yaklaşık 18 milyon 59 bin dolar) büyük ödülün sahibi olacak.
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