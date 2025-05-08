Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Golfün ilk gününde zirvede büyük çekişme

        DP Dünya Turu'nda sezonun Avrupa kıtasındaki ilk organizasyonu olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines Open, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Carya Golf Kulübü'nde başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 21:52 Güncelleme: 08.05.2025 - 21:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Golfün ilk gününde zirvede büyük çekişme
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DP Dünya Turu’nda sezonun Avrupa kıtasındaki ilk organizasyonu olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines Open, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi’ndeki Carya Golf Kulübü’nde başladı. Toplam 2 milyon 750 bin dolar toplam ödüllü turnuvanın ilk gününü Fransız Martin Couvra, Güney Afrikalı Robin Williams ve Almanya’dan Tiger Christensen 65’er vuruşla (-6) bitirerek liderliği paylaştı.

        Turkish Airlines Open’a yedinci kez katılan Hollandalı Joost Luiten ile İngiliz Brandon Robinson Thompson ilk raundu 66 vuruşla (-5) ile bitirerek zirvedeki üçlüyü izledi. Turnuvada sahaya çıkan 2023 ve 2025 Ryder Cup Kaptanı Luke Donald ise ilk günü 73 vuruşla (+2) ile tamamladı.

        Türk Hava Yolları’nın isim sponsorluğunu yaptığı GoTürkiye, Bilyana Golf, Süral Su, Anadolu Hastanesi ve Golf International’ın destek verdiği organizasyonda mücadele eden yedi Türk oyuncu arasında en iyi skoru ilk raundu 70 vuruşla (-1) bitiren İbrahim Tarık Aslan yaptı. Genç golfçü günü sadece tek bogey ile tamamlarken istikrarlı oyunuyla ikinci gün için umut verdi. Turnuvada ilk kez profesyonel olarak sahaya çıkan Leon Açıkalın da 71 vuruşla günü bitirdi.

        Organizasyonun ikinci raundu sonrası ilk 70 sırada yer alacak oyuncular son iki raundda sahaya çıkma şansı elde edecek. 11 Mayıs Pazar günü sona erecek Turkish Airlines Open’ı şampiyon olarak bitiren golfçü 467 bin 500 dolarlık (yaklaşık 18 milyon 59 bin dolar) büyük ödülün sahibi olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni papa seçildi
        Yeni papa seçildi
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        15 yaşındaki Elif darbedilmişti, 7 kişi tutuklandı
        15 yaşındaki Elif darbedilmişti, 7 kişi tutuklandı
        Kazadan 2 saat önce çocuklarının fotoğrafını istemiş
        Kazadan 2 saat önce çocuklarının fotoğrafını istemiş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti

        Benzer Haberler

        Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası
        Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası
        Uluslararası Golden Sun Ritmik Cimnastik Turnuvası, Antalya'da başladı
        Uluslararası Golden Sun Ritmik Cimnastik Turnuvası, Antalya'da başladı
        "4. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi" Antalya'da başladı
        "4. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi" Antalya'da başladı
        TGF Başkan Vekili Özdemir: Olimpiyatlarda başarılı olmamız lazım
        TGF Başkan Vekili Özdemir: Olimpiyatlarda başarılı olmamız lazım
        Antalya'da "Kadın girişimciliği ve yenilikçi tarım uygulamaları" söyleşisi...
        Antalya'da "Kadın girişimciliği ve yenilikçi tarım uygulamaları" söyleşisi...
        Antalya'da coğrafi işaretler zirvesi düzenlendi
        Antalya'da coğrafi işaretler zirvesi düzenlendi