Eşi kazada öldü, şoförün serbest kalmasına tepki gösterdi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Aysel Yıldırım'ın (35) eşi Gencay Yıldırım (47), şoförün serbest kalmasına tepki gösterdi. 5 yaşındaki kızıyla psikolojilerinin bozulduğunu anlatan Yıldırım, "Adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Yoksa giden geri gelmiyor" dedi.

Alanya ilçesi Oba Mahallesi Fabrika Caddesi'nde 10 Nisan saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, bisikletiyle hastaneden dönen Aysel Yıldırım'a, arkadan gelip sağ tarafa dönmek isteyen A.T. (61) idaresindeki 07 ASG 567 plakalı beton mikseri çarptı. Beton mikserinin altında kalan Yıldırım, hayatını kaybetti. Evli ve 5 yaşında kız çocuğu annesi Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Gazipaşa ilçesinde toprağa verildi. Gencay Yıldırım, 8 yıllık eşinin 10 tonluk beton mikserinin üzerinden geçmesi sonucu öldüğünü belirterek, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

'HEP PARKLARDA ZAMAN GEÇİRİYORUZ'

Yıldırım, kızı Elif Sare ile kazanın ardından psikolojilerinin bozulduğunu, eve giremediklerini anlattı. Gencay Yıldırım, "Sürücü hala dışarıda. Tutuklanmadı. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmesine rağmen nöbetçi hakimlik tutuksuz yargılama ve yurt dışı yasağı koyarak serbest bıraktı. O gün bu gündür dışarıda. Çocuğumun psikolojisi çok bozuk. Çocuğumu hiçbir yere bırakamıyorum. Bu sebeple işimi bıraktım. Çalışamıyorum. Kendi psikolojim de ona göre. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Beklentimiz, bu vahşinin bir an önce cezaevine konulup, vicdanımızın rahatlaması. Yoksa giden geri gelmiyor. Çocuğumu sabah kreşe götürüyor, öğle vakti alıp akşamüstü psikoloğa götürüyorum. Eve girmemek için hep parklarda zaman geçiriyoruz" diye konuştu.