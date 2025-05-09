Dalış yaptıktan sonra 'Sevgi Geçidi'nde hediyeleştiler

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sevdikleriyle dalış yapan yerli ve yabancı turistler, doğal kayadan oluşmuş, kalbe benzeyen 'Sevgi Geçidi'nden geçerek birbirlerine kalp şeklinde hediyeler verdi.

Kemer Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan, belediye ve STK'ların da bulunduğu Kemer Turizm Komitesi tarafından mayısın 'Dalış Ayı' olarak belirlenmesinin ardından ikinci etkinlik 'Dökük Taşlar' olarak bilinen bölgede düzenlendi. 'Dive in May' sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında dalış yapılan bölgenin adı da 'Sevgi Koyu' olarak değiştirildi. Koyda sevdikleriyle birlikte dalış yapan yerli ve yabancı turistler, doğal kayadan oluşmuş, kalbe benzeyen 'Sevgi Geçidi'nden geçerek birbirlerine kalp şeklinde hediyeler verdi. Bu anlar, su altı fotoğraf sanatçısı Adnan Büyük'ün objektifine yansıdı.

MAVİ SULAR ALTINDA ORGANİZASYON

Kaymakam Ahmet Solmaz, "Mayıs ayını 'Dalış Ayı' ilan etmiştik. 'Dive in May' sloganıyla başlatmış olduğumuz etkinliklerimizin bugün ikincisini gerçekleştiriyoruz. Şu anda içerisinde bulunduğumuz koyu yeni adıyla 'Sevgi Koyu' olarak adlandırıyoruz ve dalış ekiplerimizle birlikte belirlemiş olduğumuz 'Sevgi Geçidi'nden, kalbe benzer bir kayamızdan misafirlerimizle dalışlarımızı gerçekleştireceğiz. Mayısın ikinci haftasında kutlanan Anneler Günü'nü de esas alarak insanlığın en önemli duygusu olan sevginin en güzel şekilde emarelerinin gösterildiği bir ortamda ve bunu da dalış ayıyla birleştirip, mavi sular altında gerçekleştirmek için böyle bir organizasyon düzenledik" dedi.