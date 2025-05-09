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        2 çocuk annesi kazada öldü, sürücü kaçtı

        ANTALYA'dabir aracın çarptığı 2 çocuk annesi Firdes Tufan (34), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 14:00 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:05
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        2 çocuk annesi kazada öldü, sürücü kaçtı
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        ANTALYA'dabir aracın çarptığı 2 çocuk annesi Firdes Tufan (34), hayatını kaybetti. Sürücü, kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen siyah renkli araç, yol kenarındaki Firdes Tufan'a çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, ihbarla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Tufan, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tufan, hastanede kurtarılamadı. Firdes Tufan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        CENAZE ISPARTA'YA GÖTÜRÜLDÜ

        Firdes Tufan'ın eşi Ahmet Tufan ile yakınları, cenazeyi almak için öğle saatlerinde morga geldi. Otopsinin ardından 2 çocuk annesi Firdes Tufan'ın cenazesi, eşi Ahmet Tufan'a ve yakınlarına teslim edildi. Tufan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Isparta'nın Pazar köyüne götürüldü. Polis, kaçan sürücüyü arıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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