Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Minibüsle çarpışan otomobilde yaşamını yitiren turizmcinin babası da 30 yıl önce kazada ölmüş

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Özgür Süleyman Yılmaz'ın (30) babası Süleyman Yılmaz'ın da 30 yıl önce trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 15:36 Güncelleme: 11.05.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minibüsle çarpışan otomobilde yaşamını yitiren turizmcinin babası da 30 yıl önce kazada ölmüş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Özgür Süleyman Yılmaz'ın (30) babası Süleyman Yılmaz'ın da 30 yıl önce trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı.

        Kaza, 10 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. R.G. (62) idaresindeki 07 BZY 296 plakalı tur minibüsü, kavşaktan dönerken Özgür Süleyman Yılmaz'ın kullandığı 07 BYC 436 plakalı otomobille çarpıştı. Yılmaz ile servis aracındaki Polonya uyruklu Wieslaw Kazimiers Budzanowski, kazada hayatını kaybetti, 5'i yabancı, 7 kişi ise yaralandı.

        ÖLEN BABASININ ADI VERİLMİŞ

        Turizmci Özgür Süleyman Yılmaz'ın babası Süleyman Yılmaz'ın da 30 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Süleyman Yılmaz, 1995 yılında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirince o dönem 3 aylık olan oğullarına babasının adının verildiği kaydedildi.

        Özgür Süleyman Yılmaz'ın Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde tekstil sektöründe turizme yönelik ürünler satan bir iş yeri olduğu öğrenildi. Manavgat ve Alanya'da da mağazaları bulunan Yılmaz'ın cenazesi, dün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çandır Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"

        Benzer Haberler

        Antalya'da bir kişinin darbedilmesine ilişkin iki polis memuru görevden uza...
        Antalya'da bir kişinin darbedilmesine ilişkin iki polis memuru görevden uza...
        Felçli Umut ve Gülsüm Anne'nin hikayesi film oluyor
        Felçli Umut ve Gülsüm Anne'nin hikayesi film oluyor
        Antalyaspor, Kayserispor maçına hazır
        Antalyaspor, Kayserispor maçına hazır
        Rus gence kucak açan Gülsüm annenin hikayesi beyaz perdede izleyiciyle bulu...
        Rus gence kucak açan Gülsüm annenin hikayesi beyaz perdede izleyiciyle bulu...
        Antalya Kumluca'daki gezgin arıcılar bal hasadına başladı
        Antalya Kumluca'daki gezgin arıcılar bal hasadına başladı
        Türkiye'nin ilk yerli karanfillerinin yüzde 85'i ihraç ediliyor
        Türkiye'nin ilk yerli karanfillerinin yüzde 85'i ihraç ediliyor