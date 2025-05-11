Minibüsle çarpışan otomobilde yaşamını yitiren turizmcinin babası da 30 yıl önce kazada ölmüş

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Özgür Süleyman Yılmaz'ın (30) babası Süleyman Yılmaz'ın da 30 yıl önce trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı.

Kaza, 10 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. R.G. (62) idaresindeki 07 BZY 296 plakalı tur minibüsü, kavşaktan dönerken Özgür Süleyman Yılmaz'ın kullandığı 07 BYC 436 plakalı otomobille çarpıştı. Yılmaz ile servis aracındaki Polonya uyruklu Wieslaw Kazimiers Budzanowski, kazada hayatını kaybetti, 5'i yabancı, 7 kişi ise yaralandı.

ÖLEN BABASININ ADI VERİLMİŞ

Turizmci Özgür Süleyman Yılmaz'ın babası Süleyman Yılmaz'ın da 30 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Süleyman Yılmaz, 1995 yılında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirince o dönem 3 aylık olan oğullarına babasının adının verildiği kaydedildi.

Özgür Süleyman Yılmaz'ın Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde tekstil sektöründe turizme yönelik ürünler satan bir iş yeri olduğu öğrenildi. Manavgat ve Alanya'da da mağazaları bulunan Yılmaz'ın cenazesi, dün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çandır Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.