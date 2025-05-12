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        Satın aldıkları araçlar 'kiralık' çıkınca suç duyurusunda bulundular

        ANTALYA'dasosyal medya fenomenine ait olduğu öne sürülen firmaya araç sahibi olma hayaliyle para yatıran çok sayıda kişi, dolandırıldıklarını ileri sürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 12:57 Güncelleme: 12.05.2025 - 13:00
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        Satın aldıkları araçlar 'kiralık' çıkınca suç duyurusunda bulundular
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        ANTALYA'dasosyal medya fenomenine ait olduğu öne sürülen firmaya araç sahibi olma hayaliyle para yatıran çok sayıda kişi, dolandırıldıklarını ileri sürdü. Araçların ya teslim edilmediğini ya da kiralık çıktığını belirten mağdurlar, suç duyurusunda bulundu.

        İddiaya göre, sosyal medya üzerinden senetle ve taksitli araç satışı vaadiyle müşteri toplayan firma, Antalya'daki iki şubesini kapattı. Araçlarını teslim alamayan ve ulaşamadıkları firma yetkililerinden şikayetçi olan vatandaşlar, dolandırıldıklarını öne sürdü. Şirketin sahibi olduğu iddia edilen sosyal medya fenomeninin adının reklam kampanyalarında sıkça kullanıldığı kaydedildi.

        'BİZE KİRALIK ARABA SATMIŞLAR'

        Mağdurlardan Yunus Emre, "Geçen sene bu firmadan araba aldık. Ünlü fenomenin galerisiydi bu şirket. O galeriden satış vaadiyle senetle araba satın aldık. Aldığımız araçların kiralık olduğunu öğrendik. Aracımızı geri vermek zorunda kaldık. Ortalama 500 bin liradan, 1 milyona kadar ödeme yaptık bu şirkete. Şu an hiçbirimizin altında araba yok. Bu kişiler şu an tutuklandı ama bizim mağduriyetimiz giderilmiyor. Muhatap bulamıyoruz. Çoğu kişinin senetleri bankada ve bu kişiler senetlerini de alamıyor. Arabalar altımızdan alınmasına rağmen borçları ödemeye devam ediyoruz. Bize kiralık araba satmışlar. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

        'NE ARABA ALDIM NE DE SÖZLEŞMEM VAR'

        Mağdur Rasim Koç ise aracı sosyal medya üzerinden bulduğunu belirterek, "16 Nisan'da kapora ve peşinat ödedik. Teslim almak üzere anlaştık. 28 Nisan'da gittiğimdeyse kapı, cam duvardı; kimse yoktu. Ne araba aldım ne de sözleşmem var. Arkadaşlarım gibi elimde senet de yok ama param gitti. Ulaşamıyoruz, mağduruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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