Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Akdeniz’de, Antalya’nın Kumluca ilçesinin 40,25 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.49’da oldu. Deprem, yerin 29.02 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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