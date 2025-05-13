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        Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem

        AKDENİZ'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 08:30 Güncelleme: 13.05.2025 - 08:30
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        Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem
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        AKDENİZ’de Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Akdeniz’de, Antalya’nın Kumluca ilçesinin 40,25 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.49’da oldu. Deprem, yerin 29.02 kilometre derinliğinde meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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