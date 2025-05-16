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        Motosikletle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Serhat Ertaş (24) hayatını kaybetti, E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 09:09 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:15
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        Motosikletle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Serhat Ertaş (24) hayatını kaybetti, E.B. (28) adlı kadın ise yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Manavgat'ın Aşağıpazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde dün saat 18.30 sıralarında Serhat Ertaş idaresindeki 07 HKA 16 plakalı motosiklet ile Muhsin Hayran’ın kullandığı 07 C 74654 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Ertaş ile yanındaki E.B. metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Serhat Ertaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. E.B'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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