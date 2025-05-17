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        Nisan ayında 9 ilde yağış rekoru

        NİSAN ayı yağışları, Türkiye'de bazı bölgeler ve illerde rekor düzeyde artış gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 10:13 Güncelleme: 17.05.2025 - 10:15
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        Nisan ayında 9 ilde yağış rekoru
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        NİSAN ayı yağışları, Türkiye'de bazı bölgeler ve illerde rekor düzeyde artış gösterdi. Ege Bölgesi'nde son 22, Akdeniz Bölgesi'nde son 14 yılın en yüksek yağışı ölçüldü. İl geneli en fazla yağış 140,9 kilogram ile Hakkari'de yaşandı. Burdur ve Isparta'da son 65, Aydın, Denizli ve Muğla'da son 28, Afyonkarahisar ve Uşak'ta son 22, Ankara ve Eskişehir'de son 20 yılın en yüksek nisan ayı yağışı kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün nisan ayı sıcaklık ve yağış raporlarına göre, son yıllarda yağışlarda düşüş, sıcaklıklarda artış sorunu, bu nisan ayında normalleri seviyesinde yaşandı. Rapora göre 2025 yılı Nisan ayında ortalama sıcaklıklar Zonguldak, İnebolu, Cide, Kızılcahamam, Kumköy, Sarıyer çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Kale-Demre, Van, Şırnak, Cizre, Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde yaşanırken, yurdun diğer kesimlerinde mevsim normallerinde görüldü.

        SICAKLIK, NORMALİNE GÖRE DÜŞTÜ

        1991-2020 normalleri nisan ayı ortalama sıcaklığı 12,3 derece olup, 2025 yılı Nisan ayı sıcaklığı da 12,1 derece ile nisan ayı normalleri ortalamasının 0,2 derece altında yaşandı. 2024 Nisan'daki 16,6 dereceye göre ise bu nisan 4,5 derece daha az oldu. Nisan ayında ekstrem sıcaklıklar en düşük eksi 16,3 derece ile Sarız'da, en yüksek 35,2 derece ile Ceylanpınar'da tespit edildi.

        AKDENİZ, DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA ARTIŞ

        Marmara'da nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklık 12,5 derece iken, 1 derece düşerek bu yıl 11,5 derece oldu. Ege'de nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 14,1 dereceyken, 0,3 derece düşüşle bu yıl 13,8 derece ölçüldü. Akdeniz'de nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,3 dereceyken, bu yıl 0,1 derece artarak 15,4 derece oldu. İç Anadolu'da nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 10,4 dereceyken, bu yıl 0,6 derece düşüşle 9,8 derece yaşandı. Karadeniz'de nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11,1 dereceyken, 1 derece düşerek bu yıl 10,1 derece ölçüldü. Doğu Anadolu'da nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 8,9 dereceyken, bu yıl 0,6 derece artışla 9,5 dereceye çıktı. Güneydoğu Anadolu'da nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,2 dereceyken, 0,9 derece artarak bu yıl 16,1 derece ölçüldü.

        YAĞIŞLAR NORMALİNE GÖRE YÜKSELDİ

        Meteoroloji'nin 2025 yılı Nisan ayı yağış raporuna göre ise Türkiye genelinde nisan ayında metrekarede ortalama 72,7 kg yağış kaydedildi. Nisan ayı uzun yıllar 1991-2020 normalleri 57,5 kg iken, bu nisan ayında normalin yüzde 27 üzerinde artış yaşandı. 28,5 kg olan 2024 yılı Nisan ayına göre ise yağışlardaki artış yüzde 155'e ulaştı.

        Yağışlar Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ile Adana, Kahramanmaraş, Bartın, Kastamonu, Trabzon, Rize çevrelerinde normallerine göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi. Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak çevrelerinde ise yüzde 60'ın üzerinde azaldı.

        EGE VE AKDENİZ'DE REKOR KIRDI

        Bölge genelinde Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri hariç tüm bölgeler normallerinin ve geçen yıl yağışlarının üzerinde yağış aldı. Normaline göre en fazla artış yüzde 53 ile Ege Bölgesi'nde gerçekleşirken, Ege Bölgesi'nde 22, Akdeniz Bölgesi'nde son 14 yılın en yüksek yağışı kaydedildi.

        9 İLDE SON YILLARIN EN YÜKSEK YAĞIŞLARI

        İl geneli yağışlarda en fazla yağış 140,9 kg ile Hakkari'de yaşandı. Normaline göre en fazla artış ise 135 kg ile Burdur'da kaydedildi. Nisan ayında en az yağışı 27,6 kg ile Karaman ve Şanlıurfa aldı. Normaline göre en fazla azalma ise yüzde 49 ile Hatay'da gerçekleşti. Burdur ve Isparta'da son 65, Aydın, Denizli ve Muğla'da son 28, Afyonkarahisar ve Uşak'ta son 22, Ankara ve Eskişehir'de son 20 yılın en yüksek nisan ayı yağışı kaydedildi.

        YAĞIŞLI GÜN SAYISI ARTTI

        Türkiye genelinde 1991-2020 normali 10,8 gün olan nisan ayında ortalama yağışlı gün sayısı bu nisan ayında 14,2 güne yükseldi. Yağışlı gün sayıları Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Bingöl, Erzurum, Muş, Kars ve Ardahan çevrelerinde 20-25 gün aralığında gerçekleşti. Marmara Bölgesi'nin batısı, Ege Bölgesi'nin kuzey kesimleri ile Antalya, Karaman, Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa çevrelerinde ise yer yer 5 güne kadar düştü.

        5 BÖLGEDE ARTIŞ ORANI YÜZDE 100'Ü GEÇTİ

        Marmara'da nisan ayı yağışı 42,4 kg, normali 51,9 kg ve 2024 yılı Nisan ayı yağışı 39,3 kg. Yağışlar normaline göre yüzde 18 azaldı, 2024 yılı Nisan ayına göre yüzde 8 arttı.

        Ege'de nisan ayı yağışı 82,4 kg, normali 54 kg ve 2024 yılı Nisan ayı yağışı 24,7 kg. Yağışlar normaline göre yüzde 53, 2024 yılı Nisan ayına göre yüzde 100'den fazla yükseldi.

        Akdeniz'de nisan ayı yağışı 79,1 kg, normali 53,5 kg ve 2024 yılı Nisan ayı yağışı 23 kg. Yağışlarda normaline göre yüzde 48, 2024 yılı Nisan ayına göre yüzde 100'den fazla artış oldu.

        İç Anadolu'da nisan ayı yağışı 57,8 kg, normali 45,5 kg ve 2024 yılı Nisan ayı yağışı 21,4 kg. Yağışlarda normaline göre yüzde 27, 2024 yılı Nisan ayına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.

        Karadeniz'de nisan ayı yağışı 80,6 kg, normali 56,2 kg ve 2024 yılı Nisan ayı yağışı 16,9 kg. Yağışlar normaline göre yüzde 44, 2024 yılı Nisan ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

        Doğu Anadolu'da nisan ayı yağışı 94,1 kg, normali 74,3 kg ve 2024 yılı Nisan ayı yağışı 40,4 kg. Yağışlar normaline göre yüzde 27, 2024 yılı Nisan ayına göre yüzde 100'den fazla yükseldi.

        Güneydoğu Anadolu'da nisan ayı yağışı 43,5 kg, normali 62,4 kg ve 2024 yılı Nisan ayı yağışı 43,9 kg. Yağışlar normaline göre yüzde 30 azalırken, 2024 yılı Nisan ayı yağışı civarında gerçekleşti.

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