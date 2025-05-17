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        Diş tedavisi yapıldığı belirlenen konteyner mühürlendi

        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde diş tedavisi yapıldığı belirlenen konteyner ruhsatsız olduğu belirlenip mühürlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 12:01 Güncelleme: 17.05.2025 - 12:01
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        Diş tedavisi yapıldığı belirlenen konteyner mühürlendi
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        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde diş tedavisi yapıldığı belirlenen konteyner ruhsatsız olduğu belirlenip mühürlendi.

        Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki konteynerde ruhsatsız olarak diş hekimliği faaliyeti yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ekibi dün konteynere giderek arama ve inceleme yaptı. İncelemede konteynerin İl Sağlık Müdürlüğü'nden ruhsatı bulunmadığı, diş hekimliği muayenesi yapan diş hekiminin ise diplomasının olduğu anlaşıldı. Konteynerdeki incelemede seyyar diş ünite ile diş muayene ve dolgu tedavisinde kullanılan muhtelif sayıda aletler, sarf malzeme ve cihazlar tespit edildi. İnceleme sonrası konteynerin kapısı ve penceresi mühürlendi. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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