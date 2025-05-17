Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Saatte 280 kilometre hız yaptığı videoları paylaşan motosiklet sürücüsü yakalandı

        ANTALYA'da motosikletiyle saate 280 kilometre kadar hız yaptığı ve tek teker üzerinde seyrettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücü, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 13:25 Güncelleme: 17.05.2025 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saatte 280 kilometre hız yaptığı videoları paylaşan motosiklet sürücüsü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA’da motosikletiyle saate 280 kilometre kadar hız yaptığı ve tek teker üzerinde seyrettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücü, yakalandı. Para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine de el konuldu.

        Kentte bir motosiklet sürücüsü farklı tarih ve yerlerde trafikte yaptığı kural ihlallerini, motosikletinin ön tekerini kaldırarak gidişini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sürücünün paylaştığı videolarda hız göstergesinin zaman zaman saatte 280 kilometreye kadar ulaştığı, seyir halindeki araçların arasından geçtiği, 200 kilometrenin üzerindeki süratle giderken motosikletinin ön tekerini kaldırarak seyrettiği ve kural ihlalleri yaparak diğer sürücüleri de tehlikeye attığı hareketler yaptığı görüldü.

        Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüyü yakalamak için harekete geçti. Paylaştığı videolar aracılığıyla kimliği tespit edilip yakalanan sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 44/1-B, 46/2-C ve 73/A maddeleri gereğince trafik idari para cezası uygulanarak, ehliyetine el konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Adı: Poyraz... Ağırlığı: 1.5 Ton! Fiyatı cep yakıyor!
        Adı: Poyraz... Ağırlığı: 1.5 Ton! Fiyatı cep yakıyor!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!

        Benzer Haberler

        Diş tedavisi yapıldığı belirlenen konteyner mühürlendi
        Diş tedavisi yapıldığı belirlenen konteyner mühürlendi
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Özel Meslek Liseleri Çalıştayı'nda ko...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Özel Meslek Liseleri Çalıştayı'nda ko...
        Antalya 2026 NATO Liderler Zirvesi'ne aday
        Antalya 2026 NATO Liderler Zirvesi'ne aday
        İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnarsdottir'den Türkiye'nin dünya barışındaki ro...
        İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnarsdottir'den Türkiye'nin dünya barışındaki ro...
        Serik'te otomobili ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Serik'te otomobili ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bedensel engelli milli haltercinin motosiklete binme hayali gerçekleşti
        Bedensel engelli milli haltercinin motosiklete binme hayali gerçekleşti