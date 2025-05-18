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        Bedensel engelli Enes'in hayatında spor, 'yürümek' demek

        ANTALYA'da tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Enes Boğa (27), vücudunun üst bölümünü güçlendirmek için başladığı sporda şampiyonluklar kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 10:51 Güncelleme: 18.05.2025 - 10:55
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        Bedensel engelli Enes'in hayatında spor, 'yürümek' demek
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        ANTALYA'da tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Enes Boğa (27), vücudunun üst bölümünü güçlendirmek için başladığı sporda şampiyonluklar kazandı. Vücut geliştirme sporcusu olarak milli takım formasıyla uluslararası başarı kazanmayı hedefleyen Boğa, “Beni, duygularımı, psikolojimi ileri götüren şey yürümek değil, spor oldu. Benim hayatımda spor 'yürümek' demek" dedi.

        Antalya'da 2019'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle omurilik felci olan Enes Boğa, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Tedavi sürecinde psikolojik zorluklar yaşayan Boğa, fizyoterapistlerinin yönlendirmesiyle vücut geliştirme sporuna başladı. Ayaklarındaki his kaybından dolayı sosyal yaşamda zorluğu azaltmak, kollarını güçlendirerek hareket kabiliyetini artırma amacıyla spor yapan Boğa, kısa sürede moral ve motivasyonunu artırarak başarılar elde etmeye başladı. 3 yıldır vücut geliştirme sporu için antrenman yapan, turnuvalara katılan Enes Boğa, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki fizyoterapi ve rehabilitasyon sürecini de aksatmadı.

        MADALYALAR KAZANDI

        Kaza sonrası yaşadığı fiziksel ve psikolojik zorlukları sporla aşmaya çalışan Enes Boğa, katıldığı ulusal müsabakalarda altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandı. Milli takım formasıyla uluslararası müsabakalarda şampiyonluk kazanmayı hedefleyen Boğa, “Kaza sonrası bel altı felç oldum. Yatalak kaldım. 3 yıl sonra psikolojimi düşünerek spora başladım. Birincilik, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük madalyaları kazandım. Hedefim uluslararası müsabakalarda milli sporcu olarak başarı kazanmak. Spor benim için yürümek anlamında. Duygularımı, psikolojimi ileri götüren şey yürümek değil, spor oldu. Benim hayatımda spor ‘yürümek’ demek" ifadelerini kullandı.

        'ENGELLİ BİREYLERE ÖRNEK OLDU'

        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras, Enes Boğa'nın durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

        “Enes, zor süreci pozitif değerlendiren hastalarımızdan biri. Ciddi travmalar geçirmesine rağmen hayata tutunup pozitif olarak yansıttı. Talihsiz kaza sonrası bazı uzuvlarında fonksiyon kaybı gelişmesine rağmen, vücudunun üst kısmına ilişkin hekimlerimizin, sağlık çalışanlarının desteğiyle başarı elde etti. Enes başarısı ve azmiyle engelli bireylere örnek oldu. Başarılarıyla gururlandıran, engelli bireylere örnek olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım" dedi.

        'ÖRNEK BİR HASTA VE SPORCU'

        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği'nden Doç. Dr. Meral Bilgilisoy ise “Enes, geçirdiği kaza sonrası yatalak kaldı. Sosyal hayat içerisinde bağımsız olabilmesi için vücudunun üst bölümünü güçlendirmesini sağladık. Sporda başarılı sonuçlar kazandı. Sosyal hayatında öz güvenli, bağımsız birey olabilmesi için elimizden geleni yaptık ve kendisi potansiyelini en güçlü şekilde kullandı. Örnek bir hastamız ve sporcumuz olarak takiplerini sürdürüyoruz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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