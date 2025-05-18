Bedensel engelli Enes'in hayatında spor, 'yürümek' demek

ANTALYA'da tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Enes Boğa (27), vücudunun üst bölümünü güçlendirmek için başladığı sporda şampiyonluklar kazandı. Vücut geliştirme sporcusu olarak milli takım formasıyla uluslararası başarı kazanmayı hedefleyen Boğa, “Beni, duygularımı, psikolojimi ileri götüren şey yürümek değil, spor oldu. Benim hayatımda spor 'yürümek' demek" dedi.

Antalya'da 2019'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle omurilik felci olan Enes Boğa, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Tedavi sürecinde psikolojik zorluklar yaşayan Boğa, fizyoterapistlerinin yönlendirmesiyle vücut geliştirme sporuna başladı. Ayaklarındaki his kaybından dolayı sosyal yaşamda zorluğu azaltmak, kollarını güçlendirerek hareket kabiliyetini artırma amacıyla spor yapan Boğa, kısa sürede moral ve motivasyonunu artırarak başarılar elde etmeye başladı. 3 yıldır vücut geliştirme sporu için antrenman yapan, turnuvalara katılan Enes Boğa, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki fizyoterapi ve rehabilitasyon sürecini de aksatmadı.

MADALYALAR KAZANDI

Kaza sonrası yaşadığı fiziksel ve psikolojik zorlukları sporla aşmaya çalışan Enes Boğa, katıldığı ulusal müsabakalarda altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandı. Milli takım formasıyla uluslararası müsabakalarda şampiyonluk kazanmayı hedefleyen Boğa, “Kaza sonrası bel altı felç oldum. Yatalak kaldım. 3 yıl sonra psikolojimi düşünerek spora başladım. Birincilik, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük madalyaları kazandım. Hedefim uluslararası müsabakalarda milli sporcu olarak başarı kazanmak. Spor benim için yürümek anlamında. Duygularımı, psikolojimi ileri götüren şey yürümek değil, spor oldu. Benim hayatımda spor ‘yürümek’ demek" ifadelerini kullandı.