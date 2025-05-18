Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Zeyna, Tina ve Bulut, afetlerde hayat kurtarmak için eğitiliyor

        ANTALYA'da Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) bünyesinde görev yapan Zeyna, Tina ve Bulut isimli arama kurtarma köpekleri, suda, doğada ve kentsel aramalarda görev almak üzere eğitiliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 11:27 Güncelleme: 18.05.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeyna, Tina ve Bulut, afetlerde hayat kurtarmak için eğitiliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'da Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) bünyesinde görev yapan Zeyna, Tina ve Bulut isimli arama kurtarma köpekleri, suda, doğada ve kentsel aramalarda görev almak üzere eğitiliyor.

        Antalya'da faaliyet gösteren SKUT, olası afetlerde görev almak üzere eğitilen köpekleri Zeyna, Tina ve Bulut ile su altı, doğa ve kentsel arama kurtarma çalışmalarına hazırlıklarını sürdürüyor. Dernek, sadece su altı değil, kentsel ve doğa aramalarında da eğitimli köpeklerle müdahale kapasitesini artırıyor. Antalya Konyaaltı Sahili'nde eğitimlerini gerçekleştiren SKUT köpekleri hem karada hem suda kurtarmaya hazırlanıyor.

        SUDA VE KARADA EŞ ZAMANLI HAZIRLIK

        SKUT Başkanı Mustafa Bilyaz, derneğin dalış grubu olarak kurulduğunu, ancak Kahramanmaraş merkezli depremin ardından kapsamlarını genişlettiklerini belirtti. Bilyaz, “Derneğimiz 5 yıl önce, dalış grubunun su altı arama kurtarmalarına destek olalım diye kurulmuştu. Bunun yanında derneğimize kentsel arama kurtarmayı ekledik. Ülkemizde yaşanan Maraş depremiyle birlikte kentsel arama kurtarmanın önemini daha iyi anladık. Bundan üç yıl önce bizler zaten kentsel arama kurtarma çalışmalarını yapmaktaydık. Maraş depreminde de yaklaşık 24 gün boyunca deprem bölgesinde aktif görev yaptık. Şu anda hem su hem kara aramalarına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğada arama kurtarma, köpekli arama kurtarmayı da derneğimizin bünyesine katarak devam ediyoruz" dedi. Su altı arama köpeği Zeyna hakkında bilgi veren Bilyaz, "İsmimizden de belli olduğu üzere su altı arama kurtarma derneğiyiz. Su altı köpeği ile Türkiye'de çok fazla çalışma olmadığını fark ettik ve bununla ilgili suda çalışmaya uygun Zeyna'mızı eğitmeye başladık" diye konuştu.

        TÜRKİYE'NİN SU ALTI ARAMA KÖPEĞİ ZEYNA

        Zeyna'nın eğitmeni Sinan Toprak, 8 yaşındaki Golden Retriever cinsi köpeğin Türkiye'deki dernekler arasında kayıtlı ilk su altı arama kurtarma köpeği olduğuna dikkati çekti. Toprak, “Zeyna, oyuncu, sosyal ve suda çok yetenekli bir köpek. Suda arama kurtarma ve dalgıçlık yaptığım için Zeyna'yı suya alıştırmıştım. Daha önce Antalya'da yaz aylarında sup, bot gibi tatbikatlarda bizimle bulundu. Baktık suda tepkisi çok iyi hiç agresif bir durumu yok, boğulan vatandaşlara, ki olmasın ama, yardımcı olacağını düşünüyoruz. Zeyna, SKUT kurulduğundan beri 5 yıldır bizimle. Derneğimiz öncelikle AFAD tarafından akreditasyon, kentsel arama kurtarmada birinci yıldıza sahip olmuş bir dernektir. Bunun haricinde köpekli arama kurtarma dernekleri Türkiye'de var hem de çok başarılı ama maalesef sayımız az, genel olarak arama kurtarma köpeği sayısı az. Köpekli olan derneklerimizde de birçoğu enkazda ve doğada arama kurtarma olarak geçiyor. Suda arama kurtarma olarak Antalya'da bu işe dikkat çekebildiysek, öncülük edebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

        TİNA, ENKAZ ARAMALARINA HAZIRLANIYOR

        Belçika Malinois cinsi Tina'nın eğitmeni Harun Ülkü ise 10 ay önce sahiplendikleri köpeğin şu an enkaz altında canlı arama eğitimi aldığını söyledi. Ülkü, “Tina 18 aylık, 10 ay önce sahiplendik kendisini. Topa çok duyarlı, çalışmaya istekli bir köpek. Şu an enkazda canlı arama eğitimleri alıyor, nasip olursa da 15 Eylül'de akredite olacağız. Her ortamda çalışıyoruz. Komutları Almanca kullanıyorum ama köpek Almanca ya da Fransızca, İngilizce öğrenmez; sizin tonlamanızı öğrenir. Yalnızca eğitmeninden komut alması için özel olarak eğitiliyor" dedi.

        DOĞADA KAYBOLANLARI BULAN BULUT

        3 yaşındaki Golden Retriever cinsi Bulut'un eğitmeni Salih Doğramacı da köpeğin özellikle doğa aramalarında eğitimli olduğunu anlattı. Doğramacı, “Bulut, uluslararası ve ulusal sınav tecrübesi geçirdi ama o zamanlar daha acemiydi. Kendisi hava koklama köpeği yani doğada kaybolmuş, baygın, yaralı olarak bulunan kazazedeleri kurtarmak için aynı zamanda da enkazda sıkışmış hala canlı kokusu üretmeye devam eden insanları kurtarmak ve yerini tespit etmek üzere eğitilmiş arama köpeği" diye konuştu.

        Genellikle her hafta tatbikat yaptıklarını aktaran Doğramacı, “Ormanda arkadaşlarımızla saklanıyoruz, saklambaç oynuyoruz aslında hafta sonları genellikle. Bulut da onları bulduğu zaman bazen 5 dakikaya kadar havlayarak bize yerini gösteriyor. Biz kazazedeye ulaştığımızda ise havlamayı keserek ödülünü alıyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Trump Putin ile görüşecek
        Trump Putin ile görüşecek
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama
        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Orban: Artık yeter
        Orban: Artık yeter
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar

        Benzer Haberler

        Antalya'da uçuruma devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Antalya'da uçuruma devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bedensel engelli Enes'in hayatında spor, 'yürümek' demek
        Bedensel engelli Enes'in hayatında spor, 'yürümek' demek
        Arven'in kampanyası 3 ayda tamamlandı
        Arven'in kampanyası 3 ayda tamamlandı
        CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin Manavgat etabı devam ediyor
        CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin Manavgat etabı devam ediyor
        Devlet Tiyatroları Antalya 15. Uluslararası Tiyatro Festivali devam ediyor
        Devlet Tiyatroları Antalya 15. Uluslararası Tiyatro Festivali devam ediyor
        8. Antalya Akra Caz Festivali'nde Richard Bona sahne aldı
        8. Antalya Akra Caz Festivali'nde Richard Bona sahne aldı