Antalyaspor - Gaziantep FK: 0-0

Karşılaşma, 90 dakika boyunca gol sesi çıkmayınca 0-0 berabere sonuçlandı. Bu sonuçla Antalyaspor puanını 44’e yükseltirken, Gaziantep FK ise 43’e yükseltti.

Karşılaşmanın 65’inci dakikasında Gaziantep FK atağında topu ceza sahası içerisine taşına Halil Dervişoğlu, düzgün bir vuruşla kaleyi yokladı ancak kaleci Abdullah’ı geçemedi.

Karşılaşmanı hakemi Alper Akarsu hava sıcaklığının maç saatinde 23 dereceyi görmesiyle karşılaşmanın 25’nci dakikasında iki takım oyuncuları için su molası verdi.

SÜPER Lig’in 36’ncı haftasında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. Futbolcular maç öncesi seremoniye ’19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun’ yazılı pankartla çıktı.

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