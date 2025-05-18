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        Antalyaspor - Gaziantep FK: 0-0

        STAT:Corendon Airlines Park AntalyaHAKEMLER: Alper Akarsu, Kemal Mavi, Serdar Osman KarasuANTALYASPOR: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Kaluzinski, Erdal Rakip, Ramzi Safuri, Adolfo Gaich (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 21:10 Güncelleme: 18.05.2025 - 21:10
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        Antalyaspor - Gaziantep FK: 0-0
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        STAT:Corendon Airlines Park Antalya

        HAKEMLER: Alper Akarsu, Kemal Mavi, Serdar Osman Karasu

        ANTALYASPOR: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Kaluzinski, Erdal Rakip, Ramzi Safuri, Adolfo Gaich (Dk. 65 Brian Samudio), Soner Dikmen (Dk. 78 Berkay Topdemir), Bahadır Öztürk (Dk.78 Abdurrahim Dursun), Güray Vural

        GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Semih Güler, Deıan Sorescu, Anel Husic, Furkan Soyalp (Dk. 75 Ogün Özçiçek), Kacper Kozlowski (Dk. 84 Lungoyi), Badou Ndiaye, Alexandru Maxim, David Okereke, David Okereke (Dk. 45 Halil Dervişoğlu)

        SARI KARTLAR: Badou Ndiaye, Furkan Soyalp (Gaziantep FK) Kaluzinski, Safuri (Antalyaspor)

        SÜPER Lig’in 36’ncı haftasında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. Futbolcular maç öncesi seremoniye ’19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun’ yazılı pankartla çıktı.

        Karşılaşmanın 6’ncı dakikasında Antalyaspor’un Gaich ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

        Karşılaşmanı hakemi Alper Akarsu hava sıcaklığının maç saatinde 23 dereceyi görmesiyle karşılaşmanın 25’nci dakikasında iki takım oyuncuları için su molası verdi.

        27’nci dakikada Soner Dikmen’in taşıdığı top ile ceza sahası içerisinde buluşan Gaich, karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleci Mustafa Burak Bozan’ın üzerine vurarak gole ulaşamadı.

        İlk yarının uzatma dakikalarında sağ kanattan gelen ortada topla buluşan Güray Vural’ın ceza sahası dışından vuruşu kalenin üstünden auta gitti.

        Karşılaşmanın 52’nci dakikasında sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sorescu’nun vurduğu top direkten döndü. Oyuna dönen topa doğru hamle yapan Maxim’in, ceza sahası çizgisi üzerinde Kaluzinski’nin müdahalesiyle yerde kalarak faul kazandı.

        58’inci dakikada Antalyaspor atağında orta sahada topla buluşan Bünyamin’in yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Safuri topu kaleye gönderemedi.

        Karşılaşmanın 65’inci dakikasında Gaziantep FK atağında topu ceza sahası içerisine taşına Halil Dervişoğlu, düzgün bir vuruşla kaleyi yokladı ancak kaleci Abdullah’ı geçemedi.

        Karşılaşma, 90 dakika boyunca gol sesi çıkmayınca 0-0 berabere sonuçlandı. Bu sonuçla Antalyaspor puanını 44’e yükseltirken, Gaziantep FK ise 43’e yükseltti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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