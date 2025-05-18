Antalyaspor - Gaziantep FK maçının ardından

SÜPER Lig’de Antalyaspor ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşmanın ardından konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “Bizim adımıza geldiğimiz günden yana madalyonun farklı yüzleri ama en önemli tarafı iç sahada göstermiş olduğumuz performans. Bugün bizi ligde tutan iç saha performansımız” dedi. Gaziantep FK Teknik Sorumlusu İbrahim Kürşat Daloğlu ise takımın istifa eden Selçuk İnan’ın eseri olduğunu söyledi.

Süper Lig’in 36’ncı haftasında Antalyaspor sahasında Gaziantep FK’yı konuk etti. 0-0 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “Bizim adımıza geldiğimiz günden yana madalyonun farklı yüzleri ama en önemli tarafı iç sahada göstermiş olduğumuz performans. Bugün bizi ligde tutan iç saha performansımız. Oyuncularımın arzusu, yaptığımız çalışmaları uygulama çabası takdire şayan. Bugün mevcut gücümüze göre çok önemli bir iş yaptı takımım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizler ekip olarak geldiğimiz günden bu yana çok çalışıyoruz. Yönetim elinden geleni yapıyor. Bugün matematiksel olarak ligde kalmak, iç saha performansımızın bu kadar yüksek olması, 1.5 puan ortalamasını yakalamak değerli ve önemli” dedi.