İp sanatının zarafeti 19 Mayıs ile buluştu

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan '19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk Özel String Art' adlı sergide; Atatürk'ün, anne ve babasının ve Anıtkabir'in string art sanatıyla yapılmış eserler yer alıyor.

Tasarlanmış bir motif ya da desenin, ahşap malzeme üzerine çiviyle çakılması ve arasından çeşitli renklerde iplik veya teller geçirilmesi ile oluşturulan, farklı motif ve desenlerin ortaya çıkarılmasını sağlayan bir el sanatı olan string art eserlerinin yer aldığı '19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk Özel String Art' sergisi, bir AVM'de sanatseverle buluştu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel hazırlanan serginin açılışı, 16 Mayıs tarihinde Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gürcan tarafından yapıldı. 20 Mayıs'a kadar ziyarete açık kalacak olan sergide, 14 eser yer alıyor. Sergide; Atatürk'ün, anne ve babasının ve Anıtkabir'in, string art sanatıyla yapılmış eserler bulunuyor.

7 AYDA HAZIRLANDI

Sergiyi hazırlayan Halk Eğitim Merkezi eğitmeni Edanur Yavaş, “7 ay önce başladığımız bu projede Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Belirli bir kronolojide oluşturulmuş Türkiye'deki ilk sergi. Bu aslında 4 yıllık bir altyapı sonucunda ortaya çıkmış bir çalışma. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel gerçekleştirdiğimiz sergimizi sanatseverle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.