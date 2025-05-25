Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Erkek arkadaşının öldürdüğü Dilruba, annesinin yanına defnedildi

        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde erkek arkadaşı Burak İnci (26) tarafından bıçaklanarak öldürülen Dilruba Elif Çetin'in (23) cenazesi, Antalya'da annesinin yanına defnedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 14:51 Güncelleme: 25.05.2025 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erkek arkadaşının öldürdüğü Dilruba, annesinin yanına defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BALIKESİR’in Erdek ilçesinde erkek arkadaşı Burak İnci (26) tarafından bıçaklanarak öldürülen Dilruba Elif Çetin’in (23) cenazesi, Antalya’da annesinin yanına defnedildi. Çetin’in teyzesi Nuriye Akyol, kadın cinayetlerine tepki gösterip, “Herkes bir erkek evladı doğurup ortaya bıraktığında bu kız çocuklarına hiç hayat hakkı tanınmayacak mı?" dedi.

        Olay, 23 Mayıs saat 22.00’de Erdek ilçesi Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkisindeki bir sitede meydana geldi. İlçede ayakkabı satışı yapan Burak İnci, geçen ay kiraladığı evinin balkonunda kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin ile alkol almaya başladı. Bu sırada İnci ve Çetin arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Burak İnci, Dilruba Elif Çetin’i bıçakladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Çetin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cinayet şüphelisi Burak İnci ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İnci, Nöbetçi Sulh Hakimliği'nce tutuklandı.

        Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Dilruba Elif Çetin’in cenazesi, teyzesi Nuriye Akyol tarafından teslim alınıp bu sabah Antalya’ya getirildi. Çetin’in cenazesi, öğle vakti Kurşunlu Mezarlığı’nda, 2020 yılında rahim kanserinden hayatını kaybeden annesi Nazlı Çetin’in yanına defnedildi.

        ‘KIZ ÇOCUKLARINA HAYAT HAKKI TANINMAYACAK MI’

        Yeğeninin ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Akyol, cenazeyi teslim almaya gittiğinde adli süreçle ilgili kendilerine bilgi verilmediğini belirterek, "Polise gittiğimizde ‘Niye geldiniz’ dediler. Erdek’e gittik, ne savcıyla görüşebildik ne de başka biriyle. Şikayetçi olmama rağmen ifadem alınmadı. Cenazeyi teslim alıp geldim" diye konuştu.

        Şüpheli Burak İnci’yi tanımadığını belirten Nuriye Akyol, “Bize söylenene göre, Dilruba ile arkadaşlıkları olmuş, ayrılmışlar ama rahatsız etmeye devam etmiş. Mahallede de taşkınlık çıkmasın diye kapıyı açmak zorunda kalıyormuş. Devamlı rahatsız ediyormuş" ifadelerini kullandı.

        Yeğeninin yaşadığı şehirde kimsesi olmadığını dile getiren Akyol, “Erdek’te ya da Bandırma’da kimsemiz yok. Dilruba’nın annesi öleli yıllar oldu. En azından burada, Antalya’da ben varım. Bu kız çocukları ne olacak? Herkes bir erkek evladı doğurup ortaya bıraktığında bu kız çocuklarına hiç hayat hakkı tanınmayacak mı? İçimde çok şey var ama nasıl dile getireceğimi bilemiyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Beşiktaş üçüncülük peşinde!
        Beşiktaş üçüncülük peşinde!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        G.Saray Yenikapı'da kupasına kavuşuyor!
        G.Saray Yenikapı'da kupasına kavuşuyor!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Ağır suçlama
        Ağır suçlama
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...

        Benzer Haberler

        Nikahta '25.05.2025' yoğunluğu (2)
        Nikahta '25.05.2025' yoğunluğu (2)
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Antalya'da konuştu:
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Antalya'da konuştu:
        Burdur turizm değerleriyle dünyaya tanıtılacak
        Burdur turizm değerleriyle dünyaya tanıtılacak
        Nikahta '25.05.2025' yoğunluğu
        Nikahta '25.05.2025' yoğunluğu
        Bayramın yıldızları
        Bayramın yıldızları
        Antalya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Antalya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı