Bayram öncesi 'Bir tıkla bağış değil, tuzağa düşüyorsunuz' uyarısı

TÜKETİCİ Konfederasyonu (TÜKONFED) Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları sahte kurban bağış sitelerine karşı uyardı. Baki, dolandırıcıların dini duyguları suistimal ederek hem maddi hem de kişisel veri kayıplarına yol açtığını söyledi. Baki, "Unutmayalım; bir tıkla bağış değil, bir tıkla tuzağa düşüyorsunuz" dedi.

TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, sahte sitelerin çoğu zaman güvenilir yardım kuruluşlarının isimlerine benzer alan adlarıyla oluşturulduğuna dikkati çekti. Muharrem Baki, "Bu siteler profesyonel bir arayüze sahip olabiliyor. Sosyal medya reklamları, SMS kampanyaları ve mesaj grupları üzerinden yayılıyorlar. Vatandaşlardan kredi kartı, T.C. kimlik numarası, telefon bilgileri ve hatta kimlik görselleri isteniyor. Bazı durumlarda sahte vekalet belgeleri gönderilerek kurbanın kesildiği söyleniyor ama aslında ne bağış yapılıyor ne de kurban kesiliyor" dedi. Baki, bu sitelerin asıl hedefinin yalnızca para toplamak olmadığını vurgulayarak, "Kredi kartı bilgileriyle yapılan işlemler dışında, kimlik bilgileriyle sahte hesaplar oluşturuluyor. Cep telefonları ele geçirilerek SMS doğrulama sistemleri üzerinden başka dolandırıcılıklar da yapılıyor" diye konuştu.