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        'Akdeniz'in Çanakkale'sine dalış yaptılar

        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 'Tarihe Dalış' sloganıyla 'Akdeniz'in Çanakkale'si' olarak nitelendirilen, 1'inci Dünya Savaşı'nda Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarının batırdığı Fransız savaş gemisi 'Paris 2'ye dalış yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 10:59 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:05
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        'Akdeniz'in Çanakkale'sine dalış yaptılar
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        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 'Tarihe Dalış' sloganıyla 'Akdeniz'in Çanakkale'si' olarak nitelendirilen, 1'inci Dünya Savaşı'nda Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarının batırdığı Fransız savaş gemisi 'Paris 2'ye dalış yapıldı.

        Kemer Kaymakamlığı öncülüğünde Kemer Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Kemer Turizm Komitesi tarafından mayıs ayının dalış ayı olarak seçilmesinin ardından 'Dive in May' adıyla ay boyunca Hıdırellez Dalışı, Sevgi Dalışı, Gençlik Dalışı, Anı Dalışı ve 24'üncü Uluslararası Kemer Sualtı Günleri kapsamında birçok noktada dalış yapıldı. 19 dalış noktasının bulunduğu ilçede dünyanın en iyi 100 dalış noktasından biri olarak da gösterilen, Kemer marinasının yaklaşık 1,5 kilometre açığında bulunan Fransız savaş gemisi 'Paris 2'ye de 'Tarihe Dalış' etkinliği düzenlendi.

        1917 yılında 1'inci Dünya Savaşı sırasında Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları tarafından 145 top atışından 110'u isabet ettirilerek batırılan, 'Akdeniz'in Çanakkale'si' olarak nitelendirilen 'Paris 2'ye dalış etkinliğine Kaymakam Ahmet Solmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, İlçe Emniyet Müdürü Furkan Gediktaş, Sahil Güvenlik Komutanı SG Üsteğmen Soner Tuna, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, su altı fotoğraf sanatçısı Adnan Büyük, TÜRSAB Bölge Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Başkan, Akdeniz Üniversitesi Sualtı Sporları Topluluğu ve Kemer'deki dalış okulları katıldı.

        33 metre derinlikte bulunan 50 metre boyunda, 8 metre enindeki 551 grostonluk Paris 2 batığına, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz Üniversitesi Sualtı Sporları Topluluğu'ndaki öğrenciler ve su altı fotoğraf sanatçısı Adnan Büyük dalış gerçekleştirdi. Dalış öncesi topluluk öğrencileri dalış noktasında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Dalışta da Paris 2'nin üzerinde öğrenciler Türk bayrağı açarken su altı fotoğraf sanatçısı Adnan Büyük de o anları çektiği fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

        Kaymakam Ahmet Solmaz, "Bugün final etkinliğimizi dünyanın en önemli dalış noktalarından olan Paris 2 batığının olduğu bölgede yaptık ve tarihe dalış etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bölgemizdeki dalış okullarımızla beraber, Akdeniz Üniversitesi'nden gelen Sualtı Topluluğu öğrencileriyle birlikte güzel bir dalış gerçekleştirildi ki bunun amacı bölgemizdeki dediğim gibi dalış bölgelerimizi tanıtmak olduğu kadar 1'inci Dünya Savaşı'nda, Antalya bölgesinin kaderini etkileyen bir olayın da tarihsel hatırlanması oldu. Hakikaten o dönem bu bölgede yaşanan savaşlarda kahraman askerlerimizin göstermiş olduğu başarılardan dolayı biz de onları saygıyla yad etmek istedik" dedi.

        Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Paris 2 batığına dalış yaptık. Burası Kemer Kaymakamımızın belirttiği gibi ikinci Çanakkale olayı yani Akdeniz'in Çanakkale olayı burası. Burada birtakım olaylar yaşandı 1'inci Dünya Savaşı sırasında. Bu dalış etkinliği hem tarihi anmak hem geçmişi anmak hem de dalışa ilgi duyan insanları buraya çekmek için yapılan bir etkinlik. Bizim her yıl yaptığımız bir etkinlik vardı Akdeniz Üniversitesi'nin. Bu etkinliğin 19'uncusunu bu sene yapıyoruz seneye de 20'ncisini yapacağız. Bu iki etkinliği bir araya getirdik. Çocuklarımıza bu memleketin nasıl kurtarıldığını, nasıl mücadele edildiğini göstermek amacıyla biz her yıl bu etkinliği yapıyoruz. Bu sene de daldılar, aşağıda geminin siluetini, vurulduğu noktaları, geminin son halini, nerelerden vurulduğunu, hangi açıdan vurulduğunu hepsini izlediler. Suda görüş çok iyiydi ve güzel bir etkinlikti" diye konuştu.

        'MİLLİ DUYGULARI KABARIYOR İNSANIN'

        Akdeniz Üniversitesi Sualtı Sporları Topluluğu üyesi ve Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi 24 yaşındaki Saadet Nur Yalçın da "Aslen Çanakkaleliyim ama orada daha önce dalışa başlamadım. Buraya geldikten sonra topluluğumuzla tanışıp dalışa başladım. Şu anda 2 yıldız dalgıcım. Burada Çanakkaleli olmama rağmen orada görmedim ama Antalya'nın Çanakkale'sine daldık. Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları buradaki dağlardan gelip Paris 2 Fransız gemisini batırmışlar. Buraya dalma fırsatım oldu ve iner inmez teknenin burnunu gördüğümde büyülendim. Çok büyük, bu kadar büyük olmasını beklemiyordum. Topları gördük aşağıda. Vurulduğu kısımları. O kadar etkileyici ve büyüleyici ki orası hani milli duyguları kabarıyor insanın o zamanı düşünüyor, o anı, o geminin batış anını, o gururu" dedi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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