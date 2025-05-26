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        Kazada yaralanan bisikletli Muhtesim, 10 gün sonra hayatını kaybetti

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Suriyeli Muhtesim Alkhshman (9), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 11:59 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:05
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        Kazada yaralanan bisikletli Muhtesim, 10 gün sonra hayatını kaybetti
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Suriyeli Muhtesim Alkhshman (9), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.

        Antalya- Alanya D400 kara yolunda 15 Mayıs'ta saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada; M.A.D. yönetimindeki 07 LUZ 29 plakalı hafif ticari araç, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli Muhtesim Alkhshman'a çarptı. Yere savrulan çocuk ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Antalya'daki bir hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası gözaltına alınan M.A.D. ise ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

        KAZA KAMERADA

        Hastanede 10 gündür tedavisi devam eden Muhtesim Alkhshman, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

        Diğer yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Muhtesim Alkhshman'a, gelen hafif ticari aracın çarpması ve çocuğun savrulması yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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