Kazada yaralanan bisikletli Muhtesim, 10 gün sonra hayatını kaybetti

Diğer yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Muhtesim Alkhshman'a, gelen hafif ticari aracın çarpması ve çocuğun savrulması yer aldı.

Antalya- Alanya D400 kara yolunda 15 Mayıs'ta saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada; M.A.D. yönetimindeki 07 LUZ 29 plakalı hafif ticari araç, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli Muhtesim Alkhshman'a çarptı. Yere savrulan çocuk ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Antalya'daki bir hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası gözaltına alınan M.A.D. ise ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

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