Antalya'da orman yangını
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı.
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye yönlendirilen ekipler, yangına müdahale ediyor.
Kumluca'ya bağlı Altınyaka Mahallesi Kızılburun mevkisinde, saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.