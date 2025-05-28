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        Yaz öncesi klima bakımı uyarısı

        ELEKTRİK Mühendisleri Odası (EMO) Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, havaların ısınmasıyla birlikte artan klima kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 09:17 Güncelleme: 28.05.2025 - 09:20
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        Yaz öncesi klima bakımı uyarısı
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        ELEKTRİK Mühendisleri Odası (EMO) Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, havaların ısınmasıyla birlikte artan klima kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Tat, özellikle yaz sezonu öncesi klima bakımlarının yapılmasının hem enerji tasarrufu hem de yangın riskini azaltmak açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

        Antalya'da yaz sıcaklarıyla birlikte klima kullanımı da artıyor. EMO Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, hem enerji tasarrufu hem de yangın riski açısından klima bakımı ve montajında dikkat edilmesi gereken kritik noktalar konusunda uyarılarda bulundu. Klima kullanımının artış gösterdiği bu dönemde bakım konusunun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Tat, “Kullandığımız klimaların yaz sezonu öncesinde mutlaka bakımlarının yapılması gerekiyor. Bu, cihazın verimli çalışmasını sağladığı gibi enerji tüketimini de azaltıyor. Böylece kullanıcıların elektrik faturaları düşüyor ve aynı zamanda olası yangın riskleri de minimuma indiriliyor" dedi.

        'YANGINLARIN NEDENİ YANLIŞ KURULUMLAR'

        Yeni klima alımı ve montajlarında da dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Tat, “Vatandaşlarımızın yeni klima kurulumu öncesinde mutlaka yetkili bir mühendis tarafından tesisat kontrolü yaptırması gerekiyor. Evlere ya da iş yerlerine rastgele, en yakın noktadan enerji bağlantısı yapılmamalı. Uygun noktadan enerji alınmalı ve bununla ilgili gerekli projelendirme sağlanmalı" diye konuştu.

        Yaşanan birçok yangın vakasında, yanlış ve denetimsiz klima montajının büyük rol oynadığını belirten Tat, “İster ev, ister iş yeri olsun, yangınların en büyük sebeplerinden biri yanlış kurulumlar. Bu nedenle vatandaşlarımızın hem güvenlik hem de enerji verimliliği açısından bu hususlara azami dikkat göstermesi gerekiyor" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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