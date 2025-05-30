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        Antalyaspor-Trabzonspor: 0-2

        SÜPER Lig'in 38'inci ve son haftasında Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 22:17 Güncelleme: 30.05.2025 - 22:20
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        Antalyaspor-Trabzonspor: 0-2
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        SÜPER Lig’in 38’inci ve son haftasında Antalyaspor sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Karşılaşmaya Antalyaspor 44 puanla 14’üncü sırada, Trabzonspor ise 48 puanla 7’nci sırada çıktı.

        Karşılaşmanın 21’inci dakikasında Trabzonsporlu Okay Yokuşlu’nun ceza sahası arkasına attığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Zubkov, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu ortalayan Zubkov’un topu gönderdiği yerde hiçbir takım arkadaşı yoktu.

        27’nci dakikada Antalyaspor atağında orta sahadan Hasan İlçin’in taşıdığı top ile ceza sahası dışında buluşan Safuri’nin şutu üstten az farkla auta gitti.

        29’uncu dakikada Folcarelli’nin pasında ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Banza’nın şutunu kaleci Abdullah çıkarttı.

        54’ncü dakikadaki Antalyaspor atağında sol kanattan Abdurrahim’in ortasında seken topla ceza sahası içerisinde buluşan Güray Vural topa istediği gibi vuramadı ve top kaleci Taha’da kaldı.

        55’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zubkov’un uzaktan vuruşunda kaleci Abdullah topa müdahale edemeyince Trabzonspor karşılaşmada 1-0 öne geçti.

        58’inci dakikada Antalyaspor’un defanstan çıkarken kaptırdığı topla buluşan Zubkov, ceza sahası içerisine gönderdiği topla takım arkadaşı Lundstram’ı buluşturdu. Topla buluşan Lundstram, topu kaleci Abdullah’ın yanından ağlara göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

        81’inci dakikada Antalyasporlu Safuri’nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top az farkla dışarıya çıktı.

        Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla lige mağlubiyetle veda eden Antalyaspor 44 puanda kalırken, Trabzonspor ise aldığı galibiyetle puanını 51’e yükselterek 2024-2025 sezonu tamamladı.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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