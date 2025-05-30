Antalyaspor-Trabzonspor: 0-2

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla lige mağlubiyetle veda eden Antalyaspor 44 puanda kalırken, Trabzonspor ise aldığı galibiyetle puanını 51’e yükselterek 2024-2025 sezonu tamamladı.

54’ncü dakikadaki Antalyaspor atağında sol kanattan Abdurrahim’in ortasında seken topla ceza sahası içerisinde buluşan Güray Vural topa istediği gibi vuramadı ve top kaleci Taha’da kaldı.

SÜPER Lig’in 38’inci ve son haftasında Antalyaspor sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Karşılaşmaya Antalyaspor 44 puanla 14’üncü sırada, Trabzonspor ise 48 puanla 7’nci sırada çıktı.

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