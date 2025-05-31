Kuzeni için Türkiye'ye gelip, karaciğeriyle can oldu

ANTALYA'daTürkmenistan uyruklu kadın doğum uzmanı Maysa Gurbannyyazova Taşbaş (48), nakil için ülkesinden gelen kuzeni Murat Charyyew'in (25) karaciğer dokusuyla hayata bağlandı.

Antalya'da Hepatit B'ye bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Türkmenistanlı kadın doğum uzmanı Maysa Gurbannyyazova Taşbaş'a, doktorları nakil olması gerektiğini söyledi. Ailesi donör olmak istedi ancak tıbbi açıdan uygunluk sağlanamadı. Bu süreçte Türkmenistan'da yaşayan kuzeni Murat Charyyew devreye girdi. Hiç düşünmeden Türkiye'ye gelen Charyyew, karaciğerinin bir bölümünü kuzenine bağışladı. Taşbaş, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla hayata yeniden tutundu. Hastanede ilk kez canlıdan canlıya karaciğer nakli de başarıyla gerçekleştirildi.

'YENİ HAYATIMA BAŞLADIM'

Hastalığını 2023 yılında öğrendiğini söyleyen Maysa Gurbannyyazova Taşbaş, "Kadın doğum uzmanıyım ve nasıl bu hastalığa yakalandığımı anlamadım. Kandan da geçebilecek bir rahatsızlık. Kuzenim bana karaciğerini verdi. Onun sayesinde nakil oldum. Bana ikinci hayatımı önce kuzenim sonra doktorlarım verdi. Yeni hayatıma başladım. İyileşme sürecine giriyorum" diye konuştu.

'KUZENİM İÇİN GELDİM' Verici olmak için Türkmenistan'dan Türkiye'ye geldiğini anlatan Murat Charyyew, "Bana memleketteyken telefon geldi. Kuzenim, nakil olması gerektiğini söyledi. Ben de hiç düşünmeden uyumlu çıkarsa hemen Türkiye'ye gelebileceğimi söyledim. Hiç korkmadım, ikimiz de çok iyiyiz" dedi. 'ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR' Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras, organ nakli ekibinin başarılı operasyona imza attığını kaydederek, "Organ nakli ekibimiz, çok başarılı bir operasyonla hastanemizde ilk canlıdan canlıya karaciğer naklini gerçekleştirdi. Bu sayede karaciğer yetmezliği olan hastamıza yeni bir yaşam umudu sağlandı. Nakil yapılan hasta, ekibimizin takibinde olan bir hastaydı ve kendisi için uygun karaciğer vericisi arayışı sürüyordu. Kuzeni verici oldu ve gerekli tıbbi koşullar sağlandıktan sonra güçlü ve deneyimli bir ekiple ameliyata girildi. Ameliyatın üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen hem alıcı hem de verici hastamızın sağlık durumu gayet iyi, her ikisi de hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilecek durumda. Organ bağışı hayat kurtarır" diye konuştu.