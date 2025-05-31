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        Azerbaycanlı federasyon başkanına bıçaklı saldırının şüphelileri adliyede

        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev'in (48) bıçakla yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 1'i Rusya'da olmak üzere yakalanan 7 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 14:04 Güncelleme: 31.05.2025 - 14:10
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        Azerbaycanlı federasyon başkanına bıçaklı saldırının şüphelileri adliyede
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        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev'in (48) bıçakla yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 1'i Rusya'da olmak üzere yakalanan 7 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

        Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu'nda 24 Mayıs Cumartesi günü başlayan IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılan Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev, 28 Mayıs'ta saat 15.00 sıralarında, müsabakaların düzenlendiği salonun kapısında karın bölgesinden ve boğazından 2 bıçak darbesi aldı. Müsabakalar için salonda bulunan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne, ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Araz Musayev, tedaviye alındı.

        OLAY KAMERAYA YANSIDI

        Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde; Araz Musayev'in salonun kapısı önünde beklediği sırada kendisine yaklaşan bir kişinin yumruk atması sonucu düşmesi ardından yaşanan kargaşa yer aldı. Olayla ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        TAKSİYLE HAVALİMANA GİTTİLER

        Araz Musayev'in ifadesi doğrultusunda, şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Azerbaycan vatandaşı A.H., soruşturma kapsamında Kemer'de yakalandı. Diğer şüpheliler Özbekistan vatandaşları A.R., K.K., E.B. ile Azerbaycan vatandaşları M.İ.G., F.B. ve R.S. takibe alındı. Şüphelilerin bazılarının kiraladıkları araçla olay yerinden kaçtığı, seyir halindeyken araç içerisinde kıyafet değiştirdikleri belirlendi. Göynük Mahallesi'ndeki durağa gelerek taksiye binen şüphelilerin, Antalya Havalimanı'na gittiği tespit edildi.

        KIRMIZI BÜLTENLE RUSYA'DA YAKALANDI

        A.R. ve K.K., takip sonucu aynı gün Antalya Havalimanı'nda, Rusya'ya gittiği tespit edilen ve kırmızı bülten çıkarılan E.B. ise Rusya'daki havalimanında yakalanarak gözaltına alındı. E.B., Rusya'ya giden Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekibi ve Interpol Polisi ile teslim alınarak Türkiye'ye getirildi.

        SAÇ SAKAL TIRAŞI OLMUŞLAR

        Antalya Havalimanı'nda uçuş bileti bulamayınca görünümlerini, kıyafetini değiştirip, saç sakal tıraşı olduktan sonra tekrar havalimanına gelen F.B. ve R.S. de olay günü yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki M.İ.G. de ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam 7 şüpheli yakalandı.

        BİRKAÇ GÜN SONRA TABURCU OLACAK

        Şüphelilerden A.R. ve K.K., jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. A.H., E.B., M.İ.G., F.B. ve R.S. de sorgularının ardından bugün adliyeye getirildi. Haklarında 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla soruşturma yürütülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Diğer yandan hastanede ameliyat edilen Araz Musayev'in birkaç gün sonra taburcu olacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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