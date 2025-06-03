Bıçakçılarda bayram tarifesi; bileme 50 lira

KURBAN Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte bıçakçılarda yoğunluk arttı. Antalya’da bıçakçı dükkanı işleten Özen Bıçakçılar, bayram dönemi günlük ortalama 1000 bıçağın bilemeye getirildiğini belirterek, “Geçen sene 40 lira olan bıçak bileme ücreti bu sene 50 lira oldu" dedi.

Antalya'da bıçakçı dükkanı işleten Özen Bıçakçılar, Kurban Bayramı’na kısa süre kala yoğunluğun zirveye çıktığını söyledi. Özen Bıçakçılar, “Kurban Bayramı en yoğun olduğumuz dönem. Diğer günlerde de işlerimiz devam ediyor. Kurban Bayramı hazırlığımız 15 gün öncesinden başlar, son haftada ise tam anlamıyla mesaiye kalırız. Bayram dönemi günlük 1000'e yakın bıçak biliyoruz. Ancak en önemli konu, bilemenin işin ehli kişilerce yapılması. Piyasada lastikçi, bakkal, kasap herkes bıçakçılık yapıyor. Bu da vatandaş için risk" diye konuştu.

KURBAN BIÇAĞI AYRI, SEBZE BIÇAĞI AYRI

Kurban kesiminde kullanılacak bıçakların kalitesinin ve uygunluğunun önem taşıdığını vurgulayan Özen Bıçakçılar, “Sebze ya da meyve doğrama bıçaklarıyla kurban kesilmez. Hayvanın canı alınıyor, bu yüzden kaliteli çelikten üretilmiş, yerli imalat bıçaklar kullanılmalı. Çin malı ürünlere yönelmemelerini özellikle rica ediyoruz. Vatandaşlarımız, zincir marketlerden ya da AVM’lerden değil, uzman bıçakçılardan alışveriş yapmalı" dedi.