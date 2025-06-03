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        Doğa harikası Çayağzı Sahili ile deniz dibi temizlendi; 45 ton atık çıktı

        ANTALYA'nın butik turizm merkezlerinden, adalarıyla da ünlü Demre ilçesi Likya yolu üzerindeki doğa harikası Çayağzı Sahili ve liman bölgesi ile deniz dibinde temizlik yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 11:15 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:15
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        Doğa harikası Çayağzı Sahili ile deniz dibi temizlendi; 45 ton atık çıktı
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        ANTALYA'nın butik turizm merkezlerinden, adalarıyla da ünlü Demre ilçesi Likya yolu üzerindeki doğa harikası Çayağzı Sahili ve liman bölgesi ile deniz dibinde temizlik yapıldı. Molozdan lastiğe, masa sandalyeden bisiklete, cam şişelerden tarım ilacı kutularına 45 ton atık çıktı.

        Antalya'da turizm sezonunun açılması ve Kurban Bayramı tatiliyle birlikte tüm sahillerde yoğunluk bekleniyor. Demre Belediyesi, Kekova, Üçağız gibi adaları ve doğa harikası koyları ile Likya yolu güzergahında bulunan antik dönem ismi Andriake olan Çayağzı Sahili ve limanının olduğu bölgede gönüllüler ile birlikte sahil ve deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

        BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

        Çevre duyarlılığına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Çayağzı Sahili'ndeki temizlik ile yabani ot temizliği çalışmasına Belediye Başkanı Fahri Duran, başkan yardımcıları, birim müdürleri, birim amirleri, belediye personeli ve gönüllüler katıldı. Plaj çevresinde yoğun şekilde büyüyen yabani otları temizleyen ekipler, çevredeki çöpleri de topladı.

        'BİR BİLİNÇ HAREKETİYDİ'

        Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Demre'mizin doğasına ve doğal alanlarına hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Bugün belediyemizin yöneticileri ve çalışanlarıyla birlikte Çayağzı Plajı'ndaydık. Masa başındaki görevimizi bir kenara bırakıp sahaya indik. Hem yabani otları temizledik hem çevreyi toparladık. Bu sadece bir temizlik çalışması değil, bir bilinç hareketiydi. Katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

        GÜNDE 4 TON ÇÖP TOPLANIYOR

        Belediye yetkilileri, yaz döneminde Demre ilçesi sahillerinde günde 4 ton civarı çöp toplandığına dikkati çekerek, denizden dalgalarla gelen çöplere de işaret etti. Dal parçaları, tarımsal ilaç atıkları, naylon, gemicilerin kullandığı malzemelerin atıkları, piknikçilerin bıraktığı çöplerin her gün toplandığı kaydedildi. Çayağzı Sahili ve liman bölgesindeki etkinlikte, budanan ağaç dalları, yabani otlar, moloz atıkları, gemilerin tamir bakımlarından kalan atıklar ve diğer tüm çöplerle birlikte toplam 45 ton atık çıkarıldığı belirtildi. Deniz dibinde gönüllü dalgıçların devam eden çalışmalarda da şu ana kadar araç lastiği, masa, sandalye, bisiklet, metal ve ahşap malzemeler, cam şişeler, tarım ilacı kutuları gibi yaklaşık 2,5 ton atık çıkarıldığı kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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