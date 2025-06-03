Doğa harikası Çayağzı Sahili ile deniz dibi temizlendi; 45 ton atık çıktı

ANTALYA'nın butik turizm merkezlerinden, adalarıyla da ünlü Demre ilçesi Likya yolu üzerindeki doğa harikası Çayağzı Sahili ve liman bölgesi ile deniz dibinde temizlik yapıldı. Molozdan lastiğe, masa sandalyeden bisiklete, cam şişelerden tarım ilacı kutularına 45 ton atık çıktı.

Antalya'da turizm sezonunun açılması ve Kurban Bayramı tatiliyle birlikte tüm sahillerde yoğunluk bekleniyor. Demre Belediyesi, Kekova, Üçağız gibi adaları ve doğa harikası koyları ile Likya yolu güzergahında bulunan antik dönem ismi Andriake olan Çayağzı Sahili ve limanının olduğu bölgede gönüllüler ile birlikte sahil ve deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

Çevre duyarlılığına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Çayağzı Sahili'ndeki temizlik ile yabani ot temizliği çalışmasına Belediye Başkanı Fahri Duran, başkan yardımcıları, birim müdürleri, birim amirleri, belediye personeli ve gönüllüler katıldı. Plaj çevresinde yoğun şekilde büyüyen yabani otları temizleyen ekipler, çevredeki çöpleri de topladı.

'BİR BİLİNÇ HAREKETİYDİ'