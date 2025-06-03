'Yangın' yönetmeliği kriterlerine uymayan işletmeler mühürleniyor

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik' hükümleri kapsamında kriterlere uymayan 1 işletme mühürlendi. İlçede 'Basit Konaklama Turizm İşletme Belgeli' 294 tesisten 174'ünün kriterlere uymadığı tespit edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi ve Antalya Valiliği'nin genelgesi uyarınca, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren 'Basit Konaklama Turizm İşletme Belgeli' 294 tesis, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından denetlendi. Çok sayıda tesiste 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik' hükümleri kapsamında eksiklikler tespit edildi.

Denetimlerin ardından Muratpaşa Belediyesi tarafından tesislere eksikliklerini gidermeleri ve 'İtfaiye Uygunluk Raporu' almaları için 31 Mayıs'a kadar süre tanındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı denetim tutanaklarındaki eksiklikleri devam eden 174 işletmenin ruhsatları, 31 Mayıs tarih ve saat 17.30 itibarıyla askıya alındı.

Muratpaşa Belediyesi tarafından müşteri kabul etmemeleri konusunda uyarılan işletmelere yönelik mühürleme işlemleri başlatıldı. Zabıta ekiplerince ilçedeki Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir işletme mühürlendi. Mühürleme işlemlerinin süreceği belirtildi.