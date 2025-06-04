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        Okul servis şoförüne cinsel istismar davası

        ANTALYA'da aracıyla taşıdığı F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:21 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:21
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        Okul servis şoförüne cinsel istismar davası
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        ANTALYA'da aracıyla taşıdığı F.Ç.ye (15) cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen servis şoförü A.K. (51) tutuklandı. A.K. hakkında 'Çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı' suçlamasıyla dava açıldı.

        Gazipaşa ilçesinde yaşayan F.Ç. adlı kız çocuğu, 8'inci sınıfa okurken iddiaya göre okul servis şoförü A.K.’nin cinsel istismarına uğradı. F.Ç., bunu arkadaşlarına anlatınca okul yönetimi durumdan haberdar oldu. Aile ve okul yönetimi Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında A.K. tutuklandı. 'Çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı' suçlamasıyla hakkında dava açılan A.K.'nin yargılanmasına, Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

        Olay yaşandığında F.Ç.'nin 13 yaşında olduğunu belirten ailenin avukatı Musa Baş, “Sanık, çocuğu yaklaşık 2 yıl boyunca okula götürüp getirmiştir. Onun küçük yaşta olduğunu, henüz akli ve duygusal gelişimini tamamlamadığını bilmektedir. Üstelik bu kişi, vatandaşların çocuklarını emanet ettiği bir konumdadır" dedi.

        'OKUL YÖNETİMİNİN İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI'

        Olayın çocuğun arkadaşları ve okul yönetimi tarafından ortaya çıkarıldığını belirten Avukat Baş, “İhbar sonrası Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, sanık tutuklanmış ve hakkında Alanya'daki 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştır. Bu süreçte en çok yıpranan elbette mağdur çocuktur. Şu anda arkadaşları tarafından dışlanmakta, okula devam edememektedir. Büyük ihtimalle önümüzdeki yıl okulunu değiştirmek zorunda kalacağız" diye konuştu.

        'ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEM İÇİN ZORLANIYORUM'

        Çocuğun intihar edebileceğinden endişe duyduklarını ifade eden Baş, “Ben, çocuğun vekili olarak sürekli farklı çevrelerden uzlaşma yönünde baskıya maruz kalıyorum. Şikayetten vazgeçmem için yoğun şekilde zorlanıyorum. Bu nedenle Antalya Barosu Başkanlığı'na başvurarak davaya müdahil olma talebinde bulundum. Aile şu an son derece kötü bir durumda. Çocuk zaman zaman intihar edeceğini söylemektedir. Hem okul çevresinden hem de farklı kişilerden aileye baskılar yapılmakta, çocuk bu durumdan dolayı büyük sıkıntı yaşamaktadır" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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