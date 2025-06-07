Kemer'in su altı güzellikleri dalış etkinlikleriyle gözler önüne serildi

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 'dalış ayı' olarak seçilen mayısta düzenlenen etkinlikler, ilçenin su altı güzelliklerini gözler önüne serdi. Mayıs boyunca birçok önemli noktada su altı dalış etkinliği yapıldı. Kaymakam Ahmet Solmaz, "Tüm aktivitelerimizde Akdeniz'in güzel sularının mavi derinlikteki güzel karelerini elde ettik" dedi.

Kemer'de kaymakamlık öncülüğünde belediye ve STK'ların oluşturduğu Kemer Turizm Komitesi tarafından mayıs ayı 'dalış ayı' olarak belirlendi. Ay boyunca 'Hıdırellez Dalışı', 'Sevgi Dalışı', 'Sualtı Günleri', 'Anı Dalışı', 'Tarihe Dalış' gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Dalış okullarının desteğiyle düzenlenen etkinliklerde, ilçenin su altı güzellikleri bir kez daha gün yüzüne çıkarıldı. Kemer'de mayıs ayı boyunca 3 bine yakın discovery (keşif) dalışı gerçekleştirildi.

Hıdırellez Dalışı'nda taş üzerine yazılan dilekler su altına bırakılırken, Sevgi Dalışı'nda katılımcılar 'Sevgi Koyu' adı verilen noktadaki kalbi andıran kayaya dalış gerçekleştirdi. Anı Dalışı'nda, Almanya'da 1948 yılında inşa edilerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde kullanılan ve aktif görev süresini tamamladıktan sonra 2007'de 30 metre derinliğe batırılan SG-120 botuna; Tarihe Dalış etkinliğinde ise 1917 yılında 1'inci Dünya Savaşı sırasında Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları tarafından 145 top atışından 110'u isabet ettirilerek batırılan, 'Akdeniz'in Çanakkale’si' olarak nitelendirilen 'Paris 2'ye dalış yapıldı.