Kemer'de haziranda doluluk yüzde 90'ı buldu

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Kurban Bayramı tatiliyle birlikte haziran ayındaki turizm tesislerinde rezervasyonlar yüzde 90'ları buldu. Normalin altında kalan mayısın ardından haziranda yaşanan artış, sektörde temmuz ve ağustos için yüzde 100 doluluk beklentisini kuvvetlendirdi.

Türk turizminin en önemli destinasyonlarından Kemer'de haziran ayındaki rezervasyonlar, Kurban Bayramı ile birlikte arttı. Bayram tatili dolayısıyla ilçedeki tesislerde rezervasyonlar yüzde 90'ları buldu. Hazirandaki bu doluluk oranı temmuz ve ağustos aylarının da yüzde 100'e yakın dolulukla geçeceği beklentisini oluşturdu.

'GİDİŞATI İYİ GÖRÜYORUZ'

Kaymakam Ahmet Solmaz, "Bölgemiz hava şartlarının da iyileşmesiyle beraber ve tatil imkanının da doğmasıyla ilk tercih edilen yerler konumunda. Hizmet veren sektör temsilcilerimiz de bu konuya her daim hazırlıklılar zaten. Bu konuda şu anda olumsuz bir tablodan, mayıs ayındaki başlangıçtan çok güzel bir duruma doğru hızlı bir şekilde ilerlemekteyiz. Aslında geçen yılki verilerimizi ilk başta yakalamak daha sonra da Turizm Bakanlığımızın genel ülkemiz için koymuş olduğu turizm hedeflerine ciddi manada katkı sağlamak için tüm sektör temsilcileriyle plan program içerisinde devam ediyoruz. İnşallah ilk önce Kurban Bayramı'yla başlayan bu serüven zaten bölgemizin deniz, kum ve güneş anlamındaki en önemli argümanlarının da devreye girmesiyle beraber bu sayılar istediğimiz seviyelere gelecek. Şu andaki doluluk oranları sahadan aldığımız verilerde yüzde 90'lara varmış durumda. Gidişatı bu noktada iyi olarak görüyoruz" dedi.