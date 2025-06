Likya'nın su krizi, 'Proje Su' projesinde

ABD'li ressam Margaret Ross Tolbert öncülüğünde, Akdeniz kıyılarında Likya bölgesinde su kaynakları ve çevre sorunlarına ilişkin hazırlanan ve kitaba da dönüşen 'Proje Su' ile suyun yalnızca yaşam kaynağı olarak değil, aynı zamanda kültürel, manevi ve tarihsel bir unsur olduğunun hatırlatılması hedefleniyor.

ABD'li ressam Margaret Ross Tolbert'in öncülüğünde geliştirilen, sanatı, çevre farkındalığını ve kültürel hafızayı birleştiren disiplinler arası bir proje olan 'Proje Su' (Project Water: Leto Joins the Springs) kapsamında Antalya'nın batısındaki Likya antik kentleri ve su kaynaklarının yaşadığı sorunlar kitaplaştırıldı. Tolbert'in, bu bölgede yaşanan çevre sorunlarına ilişkin resimleri de kitapta yer aldı. Proje Su ve hazırlanan kitaba Doğa Araştırmaları Derneği, Sualtı Araştırmaları Derneği, SAD-Akdeniz Foku Araştırma Grubu, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği ve çok sayıda bilim insanı destek verdi. Proje Su kapsamında, Margaret Ross Tolbert ile proje ekibinden hidrojeolog Prof. Dr. Can Denizman, gazeteci-yazar Yusuf Yavuz tarafından, Antalya'nın Kaş, Finike, Demre ve Elmalı ilçelerindeki kuruyan, kirlenen ve tehdit altındaki su kaynaklarına inceleme gezisi düzenlendi.

TÜRK SU ALTI ARAŞTIRMACISININ VASİYETİ

Türk su altı araştırmacısı ve 2014 yılında kanserden hayatını kaybeden Gökhan Türe ile bu projeyi başlattıklarını anlatan Margaret Ross Tolbert, "Gökhan Türe ile tanıştığımda, birlikte Proje Su üzerinde çalışmak istedi. Beraber birçok yere gittik. ABD'ye dönmeden önceki gece, benim için defterime bu akifer rotalarını çizdi. Ama o zaman bile oldukça hastaydı. Birkaç hafta sonra bana, 'İleri evre mide kanseri teşhisi koydular. Umarım Proje Su'yu tamamlayabiliriz' şeklinde yazdı" diye konuştu.

‘DOĞANIN BÜYÜSÜ İNSAN ELİYLE BOZULMAK ÜZERE’

İnsanları yer altı su yollarıyla bağlantı kurmaya, kaynakları tanımaya ve korumaya teşvik etmeyi amaçladıklarını anlatan Tolbert, bölgedeki duruma ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Tanrıların, azizlerin ve suların coğrafyasında doğanın büyüsü insan eliyle bozulmak üzere. Günümüzde Teke Yarımadası olarak anılan bölge, antik çağda Likya uygarlığının şekillendiği coğrafyayla örtüşüyor. Batı Torosların görkemli zirveleri, büyülü sedir ormanları ve her zaman kıyı kentlerine can veren nehirler. Likya'nın karstik coğrafyası, suyun taşa, taşın suya, her ikisinin insana, insanın ise her ikisine etkisiyle biçimlenmiş bir uygarlık müzesi gibidir. Bir başka deyişle Likya uygarlığına suyun, taşın ve insanın birlikte yazdığı bir şiir diyebiliriz."