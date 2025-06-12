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        Otelin bodrum katında çıkan yangında yüzlerce turist tahliye edildi (2)

        ALANYABELEDİYESİ MÜHÜRLEMİŞ, MAHKEME KARARIYLA TEKRAR AÇILMIŞAntalya'nın Alanya ilçesindeki Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, bodrum katında dün gece yangın çıkan 5 yıldızlı otelle ilgili Alanya Belediyesi tarafından açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 20:21 Güncelleme: 12.06.2025 - 20:25
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        Otelin bodrum katında çıkan yangında yüzlerce turist tahliye edildi (2)
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        ALANYABELEDİYESİ MÜHÜRLEMİŞ, MAHKEME KARARIYLA TEKRAR AÇILMIŞ

        Antalya'nın Alanya ilçesindeki Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, bodrum katında dün gece yangın çıkan 5 yıldızlı otelle ilgili Alanya Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Tesisin bodrum katındaki çamaşırhane ve SPA bölümünde, elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangının Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün çalışmaları ile kısa sürede kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, tesisin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığının 22 Nisan 2025 tarihinde tespit edildiği ve Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürleme işlemi uygulandığı kaydedildi. İşletme tarafından açılan dava üzerine Antalya 5. İdare Mahkemesi'nin 24 Nisan 2025 tarihinde yürütmenin durdurulması kararı verdiği, bu nedenle 29 Nisan 2025 tarihinde mührün açıldığı belirtilen açıklamada, "Belediyemizce yapılan itirazlar sonucunda, 29 Mayıs 2025 tarihinde yürütmenin durdurulması istemi mahkemece reddedilmiş, böylece tesisin yeniden mühürlenmesi süreci başlatılmıştır. 11 Haziran 2025 tarihinde, işletmeye tesisin tahliyesi ve mühürleneceğine dair bildirim yapılmış; mühürleme işleminin de otelin tahliyesi ile 12 Haziran sabahı saat 10.00 itibarıyla uygulanacağı bildirilmişti. Yangın, bu resmi mühürleme sürecinin hemen öncesinde, bildirim yapıldıktan sonra meydana gelmiştir. Alanya Belediyesi, ilgili tesise ilişkin tespitlerini zamanında yapmış ve tüm yasal süreci eksiksiz şekilde yürütmüştür. Tesisin geçici olarak faaliyetine devam etmesi, mahkemece verilen yürütmenin durdurulması kararı doğrultusunda gerçekleşmiştir. Bu kararın kaldırılmasıyla birlikte gerekli tüm işlemler hızla tamamlanmıştır" denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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