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        Bu fabrikaların çatıları elektrik üretiyor

        ANTALYAOrganize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), 'Çatılara Özgürlük' projesi kapsamında 327 fabrikadan 99'unun çatısına güneş enerji santrali (GES) kuruldu ve şu ana kadar 262 milyon kWh elektrik üretildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 09:33 Güncelleme: 14.06.2025 - 09:35
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        Bu fabrikaların çatıları elektrik üretiyor
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        ANTALYAOrganize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), 'Çatılara Özgürlük' projesi kapsamında 327 fabrikadan 99'unun çatısına güneş enerji santrali (GES) kuruldu ve şu ana kadar 262 milyon kWh elektrik üretildi.

        Antalya OSB'de 2015 yılında başlatılan ve fabrika çatılarına GES kurulumu ile elektrik enerjisi üretimi için 'Çatılara Özgürlük' isimli, dönemin Antalya OSB Başkanı Ali Bahar tarafından başlatılan projede; çatısına GES kurulan fabrika sayısı 99'a yükseldi. Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen, 'Çatılara Özgürlük' projesinin başlangıcı itibarıyla çok farklı bir proje olduğunu söyledi. Gönen, "Rahmetli Ali başkan çıtayı çok yüksekte tutuyordu. Bizim projenin başlangıcı, çatıları fabrikalardan ayırıp, bunun finansman ve teminatlandırma bölümünü organize sanayinin üstlenerek tüm çatıları GES yapmaktı. Tabii istediğimiz gibi gitmedi bu proje. Ama fabrikalarımıza, sanayicilerimize destek olduk. 2015 yılında ilk GES yapıldı. Pandemiden sonra çok hızlı bir şekilde GES yatırımlarımız arttı. 2019 yılında 5 fabrikada GES vardı. 3200 kW kurulu gücümüz vardı. 2025 yılında 99 fabrikada GES yatırımımız var" dedi.

        HEM KULLANIP HEM SATIYORLAR

        Yaklaşık 75 bin kWh kurulu gücün bulunduğunu kaydeden Gönen, "9 yıllık süre zarfında yaklaşık 262 milyon kWh elektrik üretti fabrika çatılarındaki GES'ler. Bunun 152-155 milyon kWh'ını kendileri kullandı. Geri kalanını şebekeye vererek, diğer sanayicilerin kullanımına açtılar. Bu arada 105 milyon kilovatsaat verdikleri enerjiyle de sanayicilerimiz para kazandı. Özellikle bu GES yatırımlarının çevreci, çevre dostu olması ve yenilenebilir enerjiden üretildiği için ileride faydalarını daha fazla göreceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

        BU FABRİKALAR KARBON VERGİSİNDEN MUAF OLACAK

        Özellikle karbon salınımı ile ilgili sıkıntılar olduğunu anlatan Hasanali Gönen, "2030'dan itibaren özellikle Avrupa'ya ihracat yapan fabrikalarımız karbon salınımı ile ilgili sıkıntılar yaşayacak. Bu GES yatırımları onların karbon salınımlarına katkı sağlayacak. Bundan dolayı çok önemli olduğuna inanıyoruz GES yatırımlarının. GES yatırımları, 2030 yılından itibaren fabrikalarımıza farklı yönde de katkı sağlayacak. Çünkü karbon salınımından dolayı bu GES yatırımları fabrikalarımıza artı yazacak. Karbon vergisinden muaf olacak, GES yatırımı olanlar" dedi.

        YENİ İZİN BEKLENİYOR

        Antalya OSB'deki 327 sanayicinin 99'unun fabrika çatılarına GES kurduğunu, kendilerine tanınan kapasitenin dolduğunu açıklayan Gönen, "Şu an bize verilen kapasitenin tümünü sanayicilerimize açtık. GES yatırımı yapmak isteyen sanayicilerimiz de var. Fakat bu yeni yatırımlar için kapasite açılması gerekiyor, biz izin veremiyoruz. İlgili kurumlar bize bu imkanı tanırsa biz de yeni projelerin iznini vereceğiz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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