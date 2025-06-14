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        Babalar Günü öncesi 'starliçe' çiçeğine ilgi arttı

        ANTALYAÇiçekçiler Odası Başkanı İsmail Bakaç, yarın kutlanacak Babalar Günü'nde en çok tercih edilen çiçeğin Güney Afrika kökenli starliçe (cennet kuşu) olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 14:43 Güncelleme: 14.06.2025 - 14:43
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        Babalar Günü öncesi 'starliçe' çiçeğine ilgi arttı
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        ANTALYAÇiçekçiler Odası Başkanı İsmail Bakaç, yarın kutlanacak Babalar Günü'nde en çok tercih edilen çiçeğin Güney Afrika kökenli starliçe (cennet kuşu) olduğunu söyledi. Dünyada erkeğe verilen tek çiçek olduğunu belirten Bakaç, "İnsanlar annelerine çiçek almayı bir görev gibi görüyor. Babalar Günü'nde ise bu ilgi aynı seviyede değil" dedi.

        Babalar Günü öncesi Antalya'daki çiçekçilerde hazırlıklar hız kazandı. Özel günlerde çiçek satışlarının arttığını belirten Antalya Çiçekçiler Odası Başkanı İsmail Bakaç, Babalar Günü'nün Anneler Günü kadar yoğun geçmediğini ancak yine de belirli bir hareketlilik yaşandığını söyledi. Çocukların babalarına genellikle kır çiçekleri ve papatya gibi doğal türleri tercih ettiğini belirten Bakaç, bu yıl en çok ilgi gören çiçeğin 'starliçe' olduğunu ifade etti. Güney Afrika kökenli olan ve halk arasında 'cennet kuşu' olarak bilinen starliçenin, sıcak sevgiyi simgelemesi nedeniyle babalara hediye edilmek üzere öne çıktığını belirten Bakaç, "Starliçe, dünyada erkeğe özel anlam yüklenen tek çiçektir" dedi. Bakaç, "Turuncuya çalan renkleriyle dikkati çeker. Dünyada erkeklere hediye edilmek üzere anlam yüklenen tek çiçektir. Bu yüzden özel bir anlam taşır. Dal fiyatı 200 lira civarında satılıyor" diye konuştu.

        KIR ÇİÇEKLERİ VE PAPATYA DA REVAÇTA

        Babalarına çiçek almak isteyenlerin yalnızca starliçeye yönelmediğini belirten Bakaç, "Kır çiçekleri ve papatya da tercih ediliyor. Ancak bu çiçeklerin bazı türleri nadir bulunduğu için fiyatları yüksek olabiliyor. Özellikle özel demetlerde kullanılan papatya türlerinde dal fiyatı 1000 ila 2 bin lira arasına kadar çıkabiliyor" dedi. İsmail Bakaç, "Anneler Günü bizim için yılın en hareketli günü. İnsanlar annelerine çiçek almayı bir görev gibi görüyor. Babalar Günü'nde ise bu ilgi aynı seviyede değil. Satış oluyor ama oran olarak yüzde 20 bandında kalıyor. Anneler Günü'nün beşte biri kadar" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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