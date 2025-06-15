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        Kruvaziyer turizminde 12 yıl sonra 'ilk'

        KRUVAZİYER turizminde 5 ayda 317 gemiyle 438 bin 536 yolcu sayısına ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 11:10 Güncelleme: 15.06.2025 - 11:10
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        Kruvaziyer turizminde 12 yıl sonra 'ilk'
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        KRUVAZİYER turizminde 5 ayda 317 gemiyle 438 bin 536 yolcu sayısına ulaşıldı. Kruvaziyer turizmi verilerinin kaydedildiği 2011 yılı ve sonrasındaki ocak- mayıs döneminde 2013'ten sonra ilk defa 400 bin yolcu sayısı aşıldı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre; ocak- mayıs döneminde limanlara 317 kruvaziyer demirledi. Bu gemilerle, 438 bin 536 yolcu hareketliliği yaşandı. Kruvaziyer turizminde 17 limana demirleyen gemilerde ocak ayında 32 bin 686, şubat ayında 29 bin 826, martta ise 39 bin 138, nisanda 104 bin 108, mayısta ise 232 bin 778 yolcu taşındı.

        MAYIS AYINDA, 4 AYIN TOPLAMINDAN FAZLA YOLCU

        Kruvaziyer turizminde bu yıl 2013'ten sonra en fazla yolcu taşınan mayıs ayı oldu. Yıllara göre mayıs ayı kruvaziyer yolcu sayısı şöyle:

        "2024'te 195 bin 844, 2023'te 176 bin 840, 2022'de 104 bin 542, 2019'da 23 bin 75, 2018'de 21 bin 687, 2017'de 47 bin 683, 2016'da 93 bin 320, 2015'te 210 bin 209, 2014'te 178 bin 811, 2013'te 260 bin 910, 2012'de 233 bin 255, 2011'de 259 bin 169."

        EN ÇOK GEMİ VE YOLCU KUŞADASI'NA

        Ocak- mayıs döneminde limanlara gelen kruvaziyer ve yolcu sayısı şöyle:

        "Alanya'ya 4 kruvaziyerle 3 bin 51 yolcu, Amasra'ya 12 kruvaziyerle 10 bin 767 yolcu, Antalya'ya 5 kruvaziyerle 7 bin 77 yolcu, Bodrum'a 14 kruvaziyerle 15 bin 900, Bozcaada'ya 4 kruvaziyerle 2 bin 36, Çanakkale'ye 10 kruvaziyerle 6 bin 351 yolcu, Çeşme'ye 15 kruvaziyerle 5 bin 895 yolcu, Dikili'ye 5 kruvaziyerle 1888, Fethiye'ye 1 kruvaziyerle 81, Göcek'e 1 kruvaziyerle 153 yolcu, İstanbul'a 63 kruvaziyerle 137 bin 867 yolcu, İzmir'e 21 kruvaziyerle 38 bin 304 yolcu, Kaş'a 1 kruvaziyerle 81, Kuşadası'na 139 kruvaziyerle 187 bin 364 yolcu, Marmaris'e 5 kruvaziyerle 5 bin 613, Samsun'a 9 kruvaziyerle 8 bin 568 yolcu, Trabzon'a 8 kruvaziyerle 7 bin 539 yolcu."

        400 BİN YOLCU SAYISI AŞILDI

        Kruvaziyer turizmi verilerinin kaydedildiği 2011 yılı ve sonrasındaki ocak- mayıs döneminde 2013'ten sonra ilk defa 400 bin yolcu sayısı aşıldı. Kruvaziyer turizminde yıllara göre ocak-mayıs dönemi yolcu sayısı şöyle:

        "2024'te 330 bin 958, 2023'te 299 bin 518, 2022'de 139 bin 910 yolcu, 2020'de 1824 yolcu, 2019'da 42 bin 119 yolcu, 2018'de 41 bin 981 yolcu, 2017'de 90 bin 468 yolcu, 2016'da 175 bin 349 yolcu, 2015'te 390 bin 506 yolcu, 2014'te 318 bin 998 yolcu, 2013'te 482 bin 251 yolcu, 2012'de 354 bin 461 yolcu, 2011'de 458 bin 517 yolcu."

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