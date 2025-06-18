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        Sulama kanalına düşen cipteki sürücü ile akrabası öldü

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Raşit Akdeniz'in (46), akrabası Ali Uyanık'ı (70) evine götürürken kullandığı cip, kontrolünden çıkıp sulama kanalına düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 09:37 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:37
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        Sulama kanalına düşen cipteki sürücü ile akrabası öldü
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Raşit Akdeniz'in (46), akrabası Ali Uyanık'ı (70) evine götürürken kullandığı cip, kontrolünden çıkıp sulama kanalına düştü. Araçtan çıkamayan Akdeniz ve Uyanık, hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında, Kaymaz Caddesi Nergizlik mevkisinde gerçekleşti. Raşit Akdeniz'in yönetimindeki 07 AAK 810 plakalı cip, kontrolden çıkıp yaklaşık 120 santimetre derinliğindeki sulama kanalına yan düştü. Araçtaki sürücü Raşit Akdeniz ile yolcu Ali Uyanık araçtan çıkamadı. İhbarla bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı Raşit Akdeniz ve Ali Uyanık'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenazeler, otopsi için Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Raşit Akdeniz'in akrabası olan Ali Uyanık'ı evine götürdüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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