Antalya'da orman yangını

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde Kemer ilçesi Değirmendere Mahallesi'ndeki Milli Park sahasında, saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına 2 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Milli Park sahasında orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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