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        Antalya'da orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIAntalya'nın Kemer ilçesindeki Milli Park sahasında, saat 11.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 13:05 Güncelleme: 18.06.2025 - 13:10
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        Antalya'da orman yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Antalya'nın Kemer ilçesindeki Milli Park sahasında, saat 11.00 sıralarında çıkan orman yangınına yoğun şekilde müdahale edildi. Havadan uçak ve helikopterler, karadan da arazözler ve yangın söndürme işçilerinin çalışmasıyla yangın 1,5 saatin sonunda kontrol altına alındı. Orman gönüllüleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Kara ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü yangında 0,5 hektar alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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