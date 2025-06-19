Piknikçiler, şelale suyu yükselince adacıkta mahsur kaldı

ANTALYA'da Manavgat Şelalesi yakınındaki adacıkta piknik yaptıkları sırada, barajdan su bırakılması sonucu mahsur kalan 3 kişi, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Ulukapı Mahallesi Çaltılıbük mevkisinde meydana geldi. Piknik yapmak amacıyla Manavgat Irmağı üzerinde bulunan Manavgat Şelalesi'ne gelen Ömer B., Şahin Y. ve Alper K., şelalenin 50 metre uzağındaki adacığa yürüyerek geçti. Manavgat Barajı'ndan su bırakılması sonrası seviyenin yükselmesiyle 3 piknikçi mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Akıntı nedeniyle AFAD'dan destek istendi ve Belek'te konuşlu İHH Arama Kurtarma ekibi de olay yerine yönlendirildi.

AKINTIYA KARŞI MÜCADELE

İHH Arama Kurtarma Ekibi, botla mahsur kalan piknikçilere ulaştı. Motorsuz botla yapılan yaklaşık 1 saatlik kurtarma çalışması sonrası mahsur kalanlar, kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan 3 kişi, jandarmaya ifade verdikten sonra evlerine döndü. İHH Arama Kurtarma Ekip Lideri Ali Uygur, "Manavgat Şelalesi'nde su seviyesinin yükseldiği ve 3 vatandaşın mahsur kaldığı ihbarını alır almaz Belek'teki 4 kişilik ekibimizi hızla harekete geçirdik. Bölgede motorlu botun kullanılamayacağını öğrendik. Bunun üzerine kürek marifetiyle mahsur kalan vatandaşların bulunduğu noktaya ulaştık ve onları güvenli bölgeye çıkardık. Jandarma ekiplerine ve bölgedeki vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.