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        7 yaşındaki çocuğa istismarla suçlanan şüpheli tutuklandı

        ANTALYA'nınFinike ilçesindeki bir sitede 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Mustafa S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 13:02 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:05
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        7 yaşındaki çocuğa istismarla suçlanan şüpheli tutuklandı
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        ANTALYA'nınFinike ilçesindeki bir sitede 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Mustafa S. (66) gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Kum Mahallesi'ndeki bir sitede, 17 Haziran Salı günü bir kız çocuğunun istismara uğradığı iddiası sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Site ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, tanık ifadeleri doğrultusunda Mustafa S.'yi aynı gün gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Kız çocuğunun da pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Olayın duyulmasının ardından bazı aileler de çocuğunun şüpheli tarafından tacize uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Hakkında 'istismar' iddiasıyla 2 ayrı şikayet bulunan Mustafa S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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