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        Kolonu patlayan bina mühürlendi, kapısı demir kaynatılarak kapatıldı

        ANTALYA'da zemin katındaki kolonu patlayınca boşaltılan 7 katlı apartman mühürlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 14:24 Güncelleme: 24.06.2025 - 14:24
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        Kolonu patlayan bina mühürlendi, kapısı demir kaynatılarak kapatıldı
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        ANTALYA'da zemin katındaki kolonu patlayınca boşaltılan 7 katlı apartman mühürlendi. Binaya giriş çıkışın önlenmesi amacıyla kapı demir kaynatılarak kapatılırken, güvenlik şeridi çekildi. Geçici süreyle yakınlarının yanına yerleşen binadakiler ise eşyalarını alamadıkları için mağdur olduklarını belirtti.

        Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanda oturanlar, cumartesiyi pazara bağlayan gece saatlerinde gürültüyle uyandı. Apartmandakiler, giriş kattaki iş yerinde bulunan taşıyıcı kolonun patladığını gördü. Kolon çevresinde çatlaklar da oluşurken, binadakiler tedirginlikle dışarı çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, binada kapsamlı inceleme yaptı. Yetkililerin dün yaptığı değerlendirme sonrası binanın boşaltılmasına karar verildi. Bina çevresinde geniş güvenlik önlemi de alan ekipler, şerit ve dubalarla, bölge halkını da binadan uzak tutmaya çalıştı. Ekipler, binanın tahliyesinin ardından içeri giriş çıkışları engellemek adına kapıya demir kaynattıktan sonra mühürledi.

        EŞYALAR İÇİN KARAR BEKLENİYOR

        Apartmanda 14 daire, 2 büyük iş yerinin bulunduğu belirtildi. Binadakiler, çevredeki yakınlarının yanına geçici olarak yerleşirken, eşyalarını alamamaları nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Apartmanda yaşayanlardan Ali Polat, "Gece büyük bir gürültüyle uyandık. Kolonun patladığını gördük. Pazartesi gününe kadar kimse gelmedi, sonra yetkililer geldi, bina mühürlendi. Kiracılar ev tutamıyor çünkü eşyalarını alamıyorlar. Bugün Valilikte toplantı yapılacağı söylendi, bir karar bekliyoruz. Şu an eşyalarımızı alıp almayacağımız belirsiz" dedi.

        Belediye ve ilgili kurumların Valilikle koordineli şekilde eşya tahliyesine ilişkin kararını beklediklerini belirten Polat, aynı zamanda bazı ailelerin yetkili mercilere başvurduğunu ve geçici konaklama talep ettiğini de ifade ederek, yetkililere destek çağrısında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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